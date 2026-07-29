Diễn viên Hữu Công lên tiếng vụ quảng cáo bột rau detox bị tiêu huỷ

Nam diễn viên “Những phóng viên vui nhộn” xin lỗi khán giả sau khi vướng lùm xùm quảng cáo bột rau detox vừa bị cơ quan chức năng tiêu huỷ.

Khuya 28/7, trên trang cá nhân, Hữu Công lên tiếng giải thích về vụ quảng cáo bột rau detox đang gây tranh luận. Diễn viên cho hay vào tháng 12/2025, cơ quan chức năng kiểm tra các sản phẩm của nhà máy Eherbal, phát hiện 1 lô hàng được sản xuất trong tháng 12 có thành phần hàm lượng đường không đạt chỉ tiêu so với nhãn bao bì công bố.

"Sau khi nhận được thông tin, chúng em đã chủ động rà soát, dừng bán và gửi lại toàn bộ sản phẩm thuộc lô hàng sản xuất trong tháng 12/2025 về phía nhà máy, có hóa đơn chứng từ và xác nhận từ phía hai bên và cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Vợ chồng em cũng đã tích cực, chủ động phối hợp cùng cơ quan chức năng giải quyết vụ việc", Hữu Công giải thích.

Nam diễn viên cho biết từ tháng 12/2025 đến hiện tại không phân phối những sản phẩm nằm trong diện được cơ quan chức năng xác minh. Sau cùng, anh gửi lời xin lỗi khán giả vì những ồn ào xoay quanh vụ việc.

Diễn viên Hữu Công quảng cáo sản phẩm bột rau detox Eherbal.

Trước đó, ngày 29/12/2025, Đoàn kiểm tra do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) và Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra Công ty Eherbal cùng các địa điểm liên quan.

Ngày 20/7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Eherbal với tổng số tiền phạt 580 triệu đồng, đồng thời buộc doanh nghiệp nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng là số thu lợi bất hợp pháp vào ngân sách nhà nước và thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Đáng chú ý, một trong những sản phẩm vi phạm bị phát hiện và tiêu hủy của Eherbal là sản phẩm bột rau detox được vợ chồng diễn viên Hữu Công liên tục quảng bá trên nhiều nền tảng mạng xã hội từ năm 2023.

Hữu Công sinh năm 1990, từng được khán giả biết đến qua một số bộ phim truyền hình, nổi bật là sitcom Những phóng viên vui nhộn.