Hoàng Yến Chibi: 'Có những tuần trong túi tôi chỉ có 100.000 đồng'

Diễn viên "Mẹ ơi về nhà" kể sau ánh đèn sân khấu, cô về làm nhân viên trong quán bánh cuốn của mẹ ở Nhà Bè. Có những thời điểm, Hoàng Yến chỉ có 100.000 đồng trong túi.

Hoàng Yến Chibi gặp Tri Thức - Znews khi bộ phim mới nhất của cô, Mẹ ơi về nhà, chuẩn bị gói ghém lại hành trình chiếu rạp với doanh thu khoảng 1 tỷ đồng . Con số tỏ ra khiêm tốn so với mặt bằng chung, nhất là khi dự án hợp tác Việt - Hàn lại quy tụ cả Lee Yi Kyung, cái tên từng làm nên sức hút trăm tỷ của Bỗng dưng trúng số.

Ngồi lại cho một cuộc trò chuyện vội vã chưa đầy 20 phút, Hoàng Yến Chibi nói cô đối diện mọi kết quả với tâm thế bình thản.

"Tôi hài lòng với những gì mình có"

- Kết quả phòng vé Mẹ ơi về nhà hẳn là một sự hụt hẫng không nhỏ với chị, nói vậy có đúng?

- Thú thật tôi từng rất hồi hộp khi khá lâu rồi mới đóng phim trở lại. Một thời gian rời xa màn ảnh vì tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi. Kinh nghiệm diễn xuất của tôi chủ yếu qua những bộ phim từng được mời tham gia, chứ chưa qua trường lớp bài bản nào cả. Nên có khoảng thời gian đóng phim liên tục xong, tôi thấy mình cạn kiệt năng lượng, sức sáng tạo, không thể đem đến những màn trình diễn tốt nhất cho khán giả.

Tôi đi du lịch, dành thời gian cho riêng mình với nhiều trải nghiệm mới, gặp gỡ những người bạn mới. Cũng có nhiều kịch bản gửi tới trong khoảng thời gian qua, nhưng tôi đều từ chối vì thấy mình chưa đủ năng lượng để trở lại màn ảnh. Tôi nghĩ mình cần chậm lại và có thêm trải nghiệm, cho đến khi nhận được kịch bản Mẹ ơi về nhà.

Hoàng Yến Chibi trở lại màn ảnh rộng trong Mẹ ơi về nhà.

Còn thành tích phim phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau. Nhà đầu tư, sản xuất sẽ có cái nhìn tổng thể hơn. Điều tôi quan tâm là cảm xúc đọng lại trong khán giả về phần thể hiện của mình. Hy vọng là mọi người thấy sự thay đổi, tiến bộ ở tôi sau một thời gian dừng đóng phim. Doanh thu phim thấp tôi cũng thấy hụt hẫng, nhưng đấy là điều nằm ngoài sự kiểm soát của mình. Làm nghề khá lâu rồi, từng trải qua nhiều khó khăn, thử thách nên cái gì đến thì đến thì mình đón nhận.

Tôi từng trải qua những giai đoạn áp lực hơn nhiều. Nhớ hồi tham gia Tôi là diễn viên năm 2015, khi đấy tôi mới 18, 19 tuổi thôi nhưng đã vừa phải viết kịch bản, diễn kịch bản mình đóng, mà phải làm sao cho nội dung thật hay, vừa có trình diễn, ca hát, tương tác với bạn diễn. Riêng vở kịch cho đêm chung kết, tôi đã phải dành 8-10 tiếng chỉ ngồi ôm màn hình laptop, viết ra tất cả ý tưởng của mình. Nên khi đạt giải quán quân tôi như vỡ òa. Bao nhiêu khó khăn, trăn trở lẫn ấm ức như được giải tỏa.

Sau đấy thì cũng gặp nhiều khó khăn, áp lực khác. Nhưng cái gì là lần đầu vẫn làm người ta nhớ nhất.

- 11 năm làm nghề với nhiều áp lực như vậy, điều gì đã thay đổi ở chị nhiều nhất?

- Tôi chín chắn và trưởng thành hơn nhiều. Ngày xưa tôi có thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà ôm gối khóc suốt đêm, nhưng bây giờ tôi đối diện vấn đề với tâm thế bình thản, chuyện gì cho qua được sẽ cho qua. Mình chỉ tập trung vào bản thân, thay vì bận tâm vào quá nhiều chuyện lặt vặt. Tôi cũng học được cách hiểu và chấp nhận bản thân, hài lòng với những gì mình có.

Ví như giọng hát, ngày xưa tôi từng cho đó là khuyết điểm. Nhưng suy nghĩ ấy trong tôi đã khác sau năm 2024, khi tham gia Chị đẹp. Tôi được trau dồi kỹ năng, biết cách xử lý để biến nó thành lợi thế, "vũ khí" của mình. Biết được vị trí âm thanh nên đặt ở đâu rồi nên giọng tôi cũng dày hơn, quãng giọng rộng hơn. Tôi cảm nhận được mình có sự thay đổi và nhiều khán giả cũng có chung cảm nhận, tôi đọc bình luận của mọi người trên mạng và thấy được điều ấy.

Thời điểm hiện tại, tôi tự hào với giọng hát mình có, chứ không còn mặc cảm, trăn trở sao giọng mình cứ như trẻ con.

- Chị có từng tự đặt câu hỏi vì sao làm nghề nhiều năm, từ đóng phim tới ca hát, nhưng mãi chưa thực sự có mảng nào nổi bật?

Hoàng Yến từng mơ làm "Taylor Swift của Việt Nam".

- Tôi thực sự rất yêu thích nghệ thuật. Một khi có cơ hội để làm nghệ thuật, tôi sẽ không từ bỏ. Có khoảng thời gian, như năm 2018, tôi nhận được rất nhiều lời mời đóng phim và cũng có một số thành tựu nhất định. Nhưng tới năm 2024 thì tôi lại được khán giả nhắc tới với âm nhạc, với những gameshow mà mình tham gia.

Tôi nghĩ mọi chuyện phụ thuộc vào thời điểm, có lúc tôi phù hợp làm diễn viên, có khi lại phù hợp đi hát. Tôi cảm thấy vui vẻ, thích thú với điều đấy. Nó giúp tôi không cảm thấy đơn điệu, nhàm chán.

"Tôi bán bánh cuốn phụ mẹ ở Nhà Bè"

- Nhưng phải có một cột mốc, thành tựu cụ thể mà chị muốn đạt được, chứ đâu thể cứ mãi dạo chơi?

- Ngày xưa thì có. Tôi còn từng mơ làm Taylor Swift, làm Selena Gomez của Việt Nam. Nhưng bây giờ “sống một kiếp người bình an là được”. Tôi được làm điều mình thích, có những người yêu thương, có gia đình, bạn bè ủng hộ con đường mình chọn đã là mãn nguyện.

- Nghệ sĩ thiếu tham vọng mà chỉ “bình an là được” liệu có đủ động lực để sáng tạo, không bị "cũ kỹ" so với thị trường?

- Tôi vẫn theo dõi thị trường đấy chứ, vẫn xem phim, vẫn nghe nhạc đều để biết ngoài kia thế giới thay đổi ra sao. Nhưng tôi nghĩ bản thân tôi biết đủ, làm nghề vì cái duyên. Nhiều khi có những thứ bản thân khao khát chạm vào được, nó lại chẳng đến. Mình đặt mục tiêu vừa đủ thôi, vừa tầm, cứ lặng lẽ âm thầm theo đuổi, đến khi đạt được mọi người lại “wow”. Bình an ở đây không có nghĩa là mình mặc kệ, không máu lửa. Đơn giản là không ganh đua với ai hết, chỉ đua với chính mình.

Chẳng riêng nghệ thuật, bình an cũng là cách tôi nhìn nhận cuộc sống. Tôi không áp lực, vướng bận, kể cả vấn đề tài chính. Có những tuần trong túi chỉ có 100.000 đồng, tôi vẫn sống ổn.

- Nghệ sĩ trẻ trong túi chỉ có 100.000 đồng để sống trong 1 tuần có vẻ khó tin?

- Tôi nói thật, chuyện cũng mới gần đây thôi. Nghệ sĩ mà, có lúc dư giả, có lúc chẳng còn đồng nào trong tay cũng đâu phải chuyện lạ. Tôi coi đó là trải nghiệm, thử thách với bản thân. Có thời điểm cầm rất nhiều tiền trong tay thì tôi cũng muốn biết những lúc chỉ còn vài đồng lẻ phải tiêu xài thế nào. Thực ra tôi vẫn có tiền trong thẻ, nhưng không động tới mà quyết chỉ được tiêu trong tầm 100.000 đồng đấy. Vui mà!

Hoàng Yến hiện tại học cách sống vì bản thân.

Kể cho bạn nghe, tôi có công ty, đứng trên sân khấu vậy thôi, chứ hiện tại vẫn ra ngoài làm nhân viên bán bánh cuốn phụ mẹ ở tận Nhà Bè. Không phải vì quán của mẹ thiếu nhân viên, mà vì tôi thích được trải nghiệm để cuộc sống không nhàm chán. Nhiều người cũng nhận ra, tôi vui vẻ làm nhân viên chào khách, giới thiệu quán ăn.

Mẹ tôi chỉ bán từ thứ 5 tới chủ nhật, mỗi ngày bình quân khoảng 50-60 suất. Tôi thường ghé quán từ lúc 6h, hôm nào bán chạy thì 10h là hết, còn không thì tới 11h, 11 rưỡi. Tôi vừa bưng bê, order, tính tiền cho khách, rồi còn phụ mẹ rắc topping, làm đủ thứ cả.

Sống "nhiều cuộc đời", từ diễn viên tới ca sĩ, rồi nhân viên bán hàng, cho tôi thêm trải nghiệm và càng thấy yêu bản thân hơn. Phải yêu mình trước đã, rồi mới yêu được người khác. Thực ra tới mấy năm nay, tôi mới biết yêu bản thân là như thế nào, mới biết dành thời gian đối thoại với bản thân nhiều hơn, hiểu mình nhiều hơn. Trước đây, tôi hay sống vì người khác, bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài. Hiện tại, tôi học cách bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, bàn tán, tập trung vào bản thân, cái gì vui thì làm, không thì gạt qua.

Tôi đã học được cách "say no" với những điều mà mình không muốn, chứ không phải vì để người khác vui lòng mà bản thân phải chịu đựng.