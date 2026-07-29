Khó nhận ra Dakota Johnson

Dakota Johnson gây chú ý khi hóa thân thành Marilyn Monroe trong "Flesh Impact". Bộ phim được thực hiện nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh biểu tượng Hollywood.

Ngày 27/7, Genesis công bố những hình ảnh đầu tiên của dự án điện ảnh Flesh Impact. Trong loạt ảnh, Dakota Johnson xuất hiện với mái tóc vàng bạch kim uốn ngắn, kiểu trang điểm đậm cùng đôi môi đỏ đặc trưng của Marilyn Monroe. Diện mạo mới khiến nữ diễn viên được nhận xét khác lạ, khó nhận ra so với hình ảnh quen thuộc trước đây.

Theo thông cáo của nhà sản xuất, Dakota Johnson sẽ thể hiện Marilyn Monroe ở thời kỳ đỉnh cao danh tiếng. Trong khi đó, minh tinh 93 tuổi Ellen Burstyn đảm nhận một phiên bản khác của Monroe, được giới thiệu là hình ảnh mà công chúng chưa từng có cơ hội chứng kiến.

Tạo hình mới của Dakota Johnson. Ảnh: Genesis.

Bộ phim do Maggie Gyllenhaal đạo diễn, được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Marilyn Monroe. Nữ đạo diễn cho biết bà từ lâu đã bị cuốn hút bởi cuộc đời và sự nghiệp của biểu tượng điện ảnh Mỹ.

Marilyn Monroe là một trong những biểu tượng nổi bật của Hollywood trong thập niên 1950 và đầu những năm 1960. Monroe qua đời năm 1962, ở tuổi 36. Cảnh sát Los Angeles khi đó nhận định cái chết của bà có thể là một vụ tai nạn, trong khi cơ quan pháp y kết luận đây nhiều khả năng là một vụ tự sát. Trong nhiều thập niên sau đó, nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên vẫn là chủ đề gây tranh luận.

Về phía Dakota Johnson, nữ diễn viên duy trì cuộc sống khá kín tiếng sau khi kết thúc mối quan hệ kéo dài gần tám năm với Chris Martin vào giữa năm 2025. Trước đó, cả hai từng được cho là đã đính hôn nhưng hiếm khi công khai chuyện tình cảm. Sau chia tay, nữ diễn viên tập trung cho công việc và hạn chế chia sẻ về đời tư.

Dakota Johnson kín tiếng sau khi chia tay Chris Martin. Ảnh: Reuters.

Dakota Johnson sau đó nhiều lần được bắt gặp xuất hiện thân thiết bên ca sĩ Role Model, tên thật Tucker Pillsbury. Cả hai từng cùng đi dạo và có những cử chỉ gần gũi tại New York. Tuy nhiên, Johnson chưa chính thức xác nhận mối quan hệ mới.

Về sự nghiệp, Dakota Johnson tiếp tục hoạt động tích cực ở cả vai trò diễn viên và nhà sản xuất. Sau các dự án như Materialists và Splitsville, cô tham gia phim chuyển thể Verity, đóng cùng Anne Hathaway và Josh Hartnett. Nữ diễn viên đồng thời chuẩn bị thử sức với vai trò đạo diễn điện ảnh.