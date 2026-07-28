Vóc dáng của 'Lý Mạc Sầu' Trương Hinh Dư ở tuổi 39

Trương Hinh Dư gây chú ý khi khoe vóc dáng săn chắc, cân đối trong loạt ảnh ở biển. Hình ảnh mới của “Lý Mạc Sầu” nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.

Theo 163, Trương Hinh Dư thu hút sự quan tâm khi đăng tải loạt ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng. Nữ diễn viên xuất hiện với phong cách gợi cảm, tạo dáng trước khung cảnh biển.

Cô diện bikini màu nâu, kết hợp chân váy xẻ cao. Trang phục giúp tôn vòng eo thon gọn, vóc dáng đẹp, săn chắc.

Trương Hinh Dư khoe vóc dáng bên bờ biển. Ảnh: @Viann Zhang.

Loạt ảnh nhận được nhiều phản hồi nhờ màu sắc tươi sáng và không khí mùa hè. Trương Hinh Dư được nhận xét duy trì hình thể khỏe khoắn, cân đối. Nhiều khán giả cho rằng trạng thái hiện tại của cô là kết quả của quá trình tập luyện và duy trì lối sống kỷ luật trong thời gian dài.

Sau khi được đăng tải, những hình ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng, đồng thời xuất hiện trong các chủ đề được tìm kiếm. Bên cạnh ngoại hình, phong thái tự tin của Trương Hinh Dư cũng nhận được sự chú ý. Một bộ phận khán giả đánh giá nữ diễn viên không chạy theo tiêu chuẩn hình thể quá gầy mà hướng đến vẻ đẹp khỏe mạnh, tự nhiên.

Trước đó, hồi giữa tháng 7, phong cách của Trương Hinh Dư cũng được chú ý khi cô dự tuần lễ thời trang ở Paris và chụp ảnh tại đây.

“Lý Mạc Sầu” Trương Hinh Dư ở tuổi 39. Ảnh: Sina.

Trương Hinh Dư, tên thật Trương Yến, sinh năm 1987, là diễn viên kiêm người mẫu Trung Quốc. Cô bước vào làng giải trí từ cuối những năm 2000, từng góp mặt trong các tác phẩm như Phi thành vật nhiễu 2, Long Môn Phi Giáp, Võ Mị Nương truyền kỳ, Phong Thần anh hùng bảng và Tân biên thành lãng tử. Vai Lý Mạc Sầu trong Thần điêu đại hiệp 2014 là một trong những nhân vật giúp cô được khán giả biết đến rộng rãi.

Bên cạnh hình ảnh gợi cảm, Trương Hinh Dư từng tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa hai và tiếp tục hoạt động trong cả phim truyền hình lẫn chương trình thực tế. Những năm gần đây, cô xuất hiện trong Mật mã Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Tôi tên Triệu Xuất Tức và chương trình Thích bạn, tôi cũng vậy mùa sáu.

Năm 2018, nữ diễn viên kết hôn với Hà Tiệp sau khi hai người quen nhau qua chương trình thực tế Kỳ binh thần khuyển.