'Người Nhện' nhận mưa lời khen

"Spider-Man: Brand New Day" vừa có buổi chiếu sớm dành cho giới phê bình, báo chí. Giữa thời điểm phim siêu anh hùng liên tục gây tranh cãi, tác phẩm lại nhận về cơn mưa lời khen.

Theo Variety, vượt ngoài dự đoán, bom tấn mới nhất về Người Nhện đang nhận về loạt phản hồi rất tích cực, khi đông đảo ý kiến gọi đây là một câu chuyện Spider-Man gần gũi với đời thường.

Erik Davis, cây bút của tờ Fandango, đánh giá bộ phim của đạo diễn Destin Daniel Cretton sâu sắc, chỉn chu và trưởng thành hơn hẳn so với bộ ba phim trước.

"Sự trưởng thành không chỉ nằm ở câu chuyện mà còn thể hiện trong các pha hành động. Destin Daniel Cretton đã tạo nên những màn chiến đấu của Spider-Man mà tôi yêu thích nhất trong kỷ nguyên Tom Holland. Bộ phim pha trộn giữa trinh thám, giật gân tâm lý và hài đồng đội - những màn tung hứng giữa Spider-Man và Punisher cực kỳ thú vị. Phim mở ra nhiều hướng đi mới trước khi khép lại như một bức thư tình gửi đến người hâm mộ", Erik Davis nhận định.

Brand New Day được nhiều cây bút đánh giá là hay nhất loạt phim Người Nhện. Ảnh: Marvel.

Nhà phê bình Wendy Lee Szany cũng dành nhiều lời khen cho phim, cho biết cô "không có gì để chê" Brand New Day. Theo cô, bom tấn sở hữu các pha hành động "đẳng cấp hàng đầu", đồng thời mang đến nhiều phân đoạn cảm động khiến người xem phải rơi nước mắt.

Nhà phê bình Peter Howell cũng đánh giá cao bom tấn siêu anh hùng mới nhất của Marvel. Theo ông, Brand New Day đã giảm bớt yếu tố đa vũ trụ để đưa Spider-Man trở về đúng tinh thần nguyên bản - một siêu anh hùng đường phố gắn bó với thành phố New York như trong truyện tranh.

"Tom Holland cuối cùng cũng thể hiện trọn vẹn nét châm biếm, những dằn vặt và rắc rối tình cảm của Peter Parker theo đúng hình dung ban đầu của Stan Lee. Bộ phim giải quyết khéo léo những dư âm cảm xúc còn bỏ ngỏ từ Spider-Man: No Way Home cách đây 5 năm, đồng thời giới thiệu một phản diện đáng sợ với năng lực ngoại cảm", Peter Howell nhận xét.

Trong khi, cây bút Kevin Verma của Nexus Point cho rằng Brand New Day chính là "làn gió mới" mà Marvel cần vào thời điểm này.

"Tom Holland chưa bao giờ diễn hay đến vậy. Bộ đôi Spider-Man và Punisher kết hợp cực kỳ ăn ý. Destin Daniel Cretton tiếp tục khẳng định tài năng, nhưng kịch bản mới là 'siêu anh hùng' thực sự của bộ phim - vừa gay cấn, vừa giàu cảm xúc, đồng thời tập trung mạnh vào sự phát triển của các nhân vật", anh nhận định.

Trong Brand New Day, Tom Holland tiếp tục vào vai Peter Parker/Spider-Man. Phim lấy bối cảnh 4 năm sau No Way Home. Sau khi Doctor Strange sử dụng phép thuật khiến toàn bộ thế giới quên mất Peter Parker, cậu giờ đây một mình chiến đấu chống lại tội phạm tại New York, không còn sự đồng hành của MJ (Zendaya) và Ned (Jacob Batalon).

Mối đe dọa mới xuất hiện dưới hình hài nhân vật phản diện bí ẩn do Sadie Sink thủ vai, đúng lúc năng lực đặc biệt của Peter bắt đầu tiến hóa và vượt khỏi tầm kiểm soát.

Brand New Day có ngân sách theo dự đoán vào khoảng 250 triệu USD . Ảnh: Sony.

Brand New Day đang gánh trên vai kỳ vọng rất lớn sau thành công vang dội của Spider-Man: No Way Home (doanh thu 1,9 tỷ USD toàn cầu). Trước đó, Spider-Man: Far From Home (2019) cũng đạt doanh thu 1,1 tỷ USD sau hiệu ứng từ Avengers: Endgame.

Trong bối cảnh loạt phim Marvel trồi sụt về thành tích trong vài năm đổ lại, giới quan sát kỳ vọng Brand New Day sẽ giúp Vũ trụ Điện ảnh Marvel lấy lại đà tăng trưởng trước khi Avengers: Doomsday ra mắt vào tháng 12 năm nay.