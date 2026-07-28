Châu Tinh Trì bị vượt mặt

"Kung fu nữ túc" của Châu Tinh Trì sau nhiều ngày không có đối thủ tại phòng vé vừa bị hai phim mới là "Spider-Man" và "Bát tiên" đánh bại.

Theo trang thống kê Maoyan, Kung fu nữ túc đã tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp rạp Trung Quốc. Hai cái tên vượt mặt bộ phim của Châu Tinh Trì lần lượt là Spider-Man: Brand New Day và Bát tiên.

Spider-Man: Brand New Day ngay khi mở bán vé đã gây sốt, leo lên vị trí top 1 doanh thu ngày tại thị trường tỷ dân. Trong sáng 28/7, phim siêu anh hùng của Marvel chiếm tới gần 40% thị phần doanh thu.

Phim về Người Nhện gây sốt ngay khi mở bán vé. Ảnh: Marvel.

Ở vị trí thứ 2 là Bát tiên, một dự án hoạt hình. Sau 11 ngày ra mắt, Bát tiên đạt doanh thu 830 triệu NDT. Tác phẩm đang nhận về phản hồi rất tích cực, với điểm đánh giá trên trang Douban đạt 8.3, còn trên Maoyan lên tới 9.7.

Trở lại với Kung fu nữ túc, tác phẩm sau hơn 3 tuần chiếu đã hạ nhiệt, tổng doanh thu đang ở mức tiệm cận 2 tỷ NDT.

Khởi chiếu vào ngày 11/7, đứa con tinh thần của Châu Tinh Trì tạo cơn sốt phòng vé, thu hơn 100 triệu NDT ngay trong ngày mở màn. Thành tích này giúp tác phẩm phá kỷ lục về số suất chiếu trong ngày mở màn của một bộ phim phát hành mùa hè trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc.

Đến tuần công chiếu thứ ba, phim vẫn duy trì doanh thu mỗi ngày ở mức 80-90 triệu NDT, tới nay đã thu hút hơn 50 triệu lượt khán giả ra rạp. Giới chuyên môn dự đoán doanh thu cuối cùng của Kung fu nữ túc có thể đạt từ 2,2 - 2,5 tỷ NDT.

Nhiều khán giả cho rằng điểm nổi bật nhất của Kung fu nữ túc nằm ở sự "thuần khiết". Bộ phim tập trung trọn vẹn vào câu chuyện bóng đá, không cố lồng ghép những bài học đạo đức gượng ép hay các tình tiết bi kịch. Xuyên suốt tác phẩm là hành trình thi đấu và trưởng thành của các nhân vật.

Bộ phim kể về một nhóm phụ nữ bình thường đang vật lộn với cuộc sống. Đội trưởng Song Song từ bỏ công việc ổn định để duy trì đội bóng phong trào. Nữ tiền đạo ban ngày bán hàng rong để có tiền tập luyện, trong khi một bà mẹ đơn thân phải tranh thủ từng chút thời gian chuẩn bị cho các trận đấu.

Các nhân vật nữ không cần bất kỳ người đàn ông nào đứng ra giải cứu. Họ cùng động viên, nâng đỡ nhau để vượt qua khó khăn.

Phim của Châu Tinh Trì đã thu gần 2 tỷ NDT. Ảnh: Weibo.

Theo giới quan sát, thành công của phim đến từ sức ảnh hưởng mà Châu Tinh Trì gây dựng suốt nhiều thập kỷ, cùng hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ. Nhiều người hâm mộ thuộc thế hệ 8X và 9X đã tự tổ chức buổi họp mặt đi xem phim chung, thực hiện video cổ vũ và liên tục giới thiệu bộ phim trên mạng xã hội, giúp Kung fu nữ túc tạo được sức lan tỏa.