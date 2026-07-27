Bạn gái Mbappe là ai

Những đồn đoán về mối quan hệ giữa Mbappé và Expósito dấy lên từ đầu năm 2026, khi nữ diễn viên nhiều lần được bắt gặp xuất hiện trong các trận đấu của Real Madrid. Sau đó, cả hai liên tiếp bị bắt gặp cùng đi chơi bowling, ăn tối tại các nhà hàng sang trọng ở Paris, di chuyển bằng chuyên cơ riêng hay nghỉ dưỡng tại Sardinia (Italy).