Bạn gái Mbappe là ai

Kylian Mbappé và Ester Expósito vừa bị bắt gặp đi mua sắm trên đại lộ Montaigne ở Paris. Hai người dành thời gian mua sắm, lần lượt ghé các cửa hàng thời trang cao cấp. Việc tiền đạo người Pháp công khai bạn gái thu hút sự chú ý. Trước đó, Mbappe từng vô tình đăng rồi xóa một bức ảnh Ester mặc áo đấu tuyển Pháp trên Instagram.
Những đồn đoán về mối quan hệ giữa Mbappé và Expósito dấy lên từ đầu năm 2026, khi nữ diễn viên nhiều lần được bắt gặp xuất hiện trong các trận đấu của Real Madrid. Sau đó, cả hai liên tiếp bị bắt gặp cùng đi chơi bowling, ăn tối tại các nhà hàng sang trọng ở Paris, di chuyển bằng chuyên cơ riêng hay nghỉ dưỡng tại Sardinia (Italy).
Sinh năm 2000 tại Madrid, Ester Expósito sớm bộc lộ niềm đam mê diễn xuất. Cô từng giành nhiều giải thưởng sân khấu trước khi bước chân vào lĩnh vực truyền hình năm 16 tuổi. Bước ngoặt đến với sự nghiệp của Expósito vào năm 2018, với dự án Elite của Netflix, giúp tên tuổi diễn viên được khán giả toàn cầu biết đến.
Trong Elite, Expósito vào vai Carla Rosón - cô tiểu thư nhà giàu thông minh, quyến rũ nhưng đầy toan tính. Nhân vật nhanh chóng trở thành tâm điểm của loạt phim nhờ khí chất lạnh lùng cùng những diễn biến tâm lý phức tạp. Sau ba mùa phim, Expósito rời Elite nhưng vẫn tiếp tục hợp tác với Netflix qua Somebody Has to Die. Cô cũng thử sức với loạt dự án điện ảnh Venus, Lost in the Night và gần đây là Bandidos.
Bên cạnh diễn xuất, Ester Expósito còn được xem là một trong số ngôi sao trẻ có ảnh hưởng về thời trang tại Tây Ban Nha. Cô thường xuyên là khách mời của các tuần lễ thời trang danh giá như Paris hay Milan, tham gia nhiều chiến dịch quảng bá hay chụp ảnh cho các nhà mốt nổi tiếng. Vẻ đẹp pha trộn giữa nét cổ điển và hiện đại giúp bạn gái Mbappe trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ lựa chọn.
Expósito từng hợp tác với nhiều thương hiệu danh tiếng như Yves Saint Laurent Beauty, Dolce & Gabbana hay Bvlgari. Trên trang Instagram với hơn 24 triệu người theo dõi, diễn viên thường xuyên chia sẻ về công việc lẫn các khoảnh khắc đời thường, kết nối với người hâm mộ.
Ở tuổi 26, Ester Expósito không chỉ phát triển sự nghiệp ở quê nhà mà còn tìm kiếm cơ hội ở quốc tế. Cô vừa duy trì sự nghiệp diễn xuất, vừa khẳng định vị thế trong làng thời trang và trở thành gương mặt được truyền thông quốc tế săn đón.
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