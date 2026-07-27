Tranh cãi bủa vây Waterbomb

Waterbomb 2026 gây tranh cãi khi hàng loạt màn trình diễn táo bạo, gợi cảm xuất hiện trên sân khấu. Trong đó, BIBI và Lee Min Hyuk trở thành tâm điểm bàn luận.

Theo Nate, Waterbomb 2026 gây chú ý với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng cùng những tiết mục sôi động, táo bạo. Dàn khách mời năm nay gồm Taemin, Karina, Jay Park, Zico, BIBI, Sunmi, Lee Young Ji, RIIZE, KISS OF LIFE và Lee Min Hyuk của nhóm BTOB.

Tuy nhiên, loạt trang phục hở cùng những động tác bị cho là mang tính khiêu khích đã khiến lễ hội âm nhạc mùa hè này trở thành tâm điểm bàn luận tại Hàn Quốc.

BIBI gây tranh luận với màn trình diễn táo bạo tại Waterbomb 2026. Ảnh: Nate.

Trong số những người tham gia, BIBI là cái tên nhận nhiều phản ứng trái chiều nhất. Nữ ca sĩ xuất hiện với bộ jumpsuit trắng ôm sát, sau đó kéo phần trên của trang phục xuống để lộ bikini. Cô tiếp tục tiết mục trong tư thế quỳ giữa các nam vũ công, trong khi một người đứng phía trước giữ micro.

Video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Có ý kiến nhận xét phần dàn dựng đã vượt khỏi khuôn khổ của một chương trình âm nhạc thông thường, thậm chí mang dáng dấp của màn thoát y.

Lee Min Hyuk khoe hình thể tại lễ hội âm nhạc. Ảnh: OSEN.

Bên cạnh BIBI, Lee Min Hyuk cũng thu hút sự chú ý khi cởi áo, khoe hình thể trước đám đông. Màn xuất hiện của thành viên BTOB tiếp tục làm nóng câu chuyện về việc sử dụng cơ thể, trang phục hở để tạo sức hút tại Waterbomb.

Một bộ phận khán giả nhận định sự kiện đang dần trở thành cuộc đua về hình thể và mức độ táo bạo. Theo họ, sau mỗi mùa tổ chức, vóc dáng, quần áo và những khoảnh khắc gây sốc thường được nhắc đến nhiều hơn giọng hát hay khả năng của người trình diễn.

Vấn đề kiểm soát độ tuổi trên môi trường mạng cũng được đặt ra. Dù người chưa thành niên không được tham dự trực tiếp, các đoạn phim từ chương trình vẫn được đăng tải công khai và có thể dễ dàng tiếp cận. Một số người cho rằng nội dung mang hàm ý tình dục cần được giới hạn đối tượng xem, tránh bị cắt ghép, phát tán rộng rãi hoặc kéo theo những bình luận quấy rối.

Ở chiều ngược lại, nhóm ủng hộ Waterbomb cho rằng trang phục mùa hè, phong cách tự do và hoạt động tương tác dưới nước chính là nét riêng, giúp chương trình duy trì sức hút trong nhiều năm.

Ra mắt từ năm 2015, Waterbomb kết hợp âm nhạc, vui chơi dưới nước và sự giao lưu trực tiếp giữa người biểu diễn với công chúng. Chương trình chỉ dành cho người trưởng thành, từ lâu nổi tiếng với hình ảnh phóng khoáng.

Trước BIBI, Kwon Eun Bi cũng nhiều lần trở thành tâm điểm tại Waterbomb. Nữ ca sĩ từng mặc bikini kết hợp áo xuyên thấu khi tham gia chương trình năm 2023, qua đó được truyền thông gọi là “nữ thần Waterbomb”. Tuy nhiên, vóc dáng và trang phục của cô lại được nhắc đến nhiều hơn ca khúc Underwater, khiến một bộ phận người hâm mộ cho rằng âm nhạc đã bị lu mờ.