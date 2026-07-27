Hôn nhân của Phương Vy và chồng Tây

Phương Vy chia sẻ quan niệm về hạnh phúc sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Với cô, gia đình và sự đồng hành của người thân là điều quan trọng nhất.

Mới đây, ca sĩ Phương Vy đăng tải loạt ảnh bên chồng và con gái, đồng thời chia sẻ những suy ngẫm về áp lực của người trưởng thành. Loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc gần gũi, hạnh phúc của ba thành viên trong gia đình.

Nữ ca sĩ cho biết sau nhiều năm, quan niệm về hạnh phúc của cô đã có nhiều thay đổi. Hiện tại, Phương Vy chỉ mong được tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên gia đình. Cô cũng chia sẻ có những thời điểm bản thân lựa chọn không nói ra khó khăn vì không muốn người thân phải lo lắng.

Phương Vy chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và con gái. Ảnh: @phuongvy.

“Có những áp lực, mình không kể với ai. Vì mình biết người thân sẽ lo. Mà mình thì không muốn ai phải gánh thêm nỗi nặng của mình. Làm người lớn có một điều rất lạ. Không ai trả lương cho những đêm mình mất ngủ. Không ai thưởng cho những lần mình âm thầm nuốt nước mắt rồi sáng hôm sau vẫn cười rất tươi”, Phương Vy viết.

Trong cuộc sống gia đình, cô trân trọng khoảng thời gian hai vợ chồng ngồi cạnh nhau tâm sự sau khi con gái đã ngủ. Theo Phương Vy, không phải vấn đề nào cũng có thể tìm ra lời giải ngay lập tức, nhưng sự đồng hành của người bạn đời giúp cô vơi bớt áp lực.

Phương Vy cho biết theo thời gian, cô ngày càng chú ý hơn đến những điều giản dị trong đời sống thường ngày.

Khép lại chia sẻ, nữ ca sĩ nhắn nhủ: “Điều quý giá nhất mà chúng ta cố gắng gìn giữ, chưa bao giờ là tiền bạc hay danh vọng. Mà chính là những người đang chờ mình về nhà”, cô viết.

Phương Vy được khán giả biết đến sau khi giành ngôi quán quân mùa đầu tiên của Vietnam Idol năm 2007. Thành công từ cuộc thi giúp cô bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, ghi dấu ấn qua các ca khúc như Lúc mới yêu, Có đôi lần.

Sau khi sinh con, Phương Vy từng trải qua giai đoạn sự nghiệp chững lại vì tăng cân mất kiểm soát và không còn nhận được nhiều lời mời biểu diễn. Nữ ca sĩ cho biết quãng thời gian này từng khiến cô khủng hoảng, song cũng giúp cô tìm ra một hướng đi mới và dần lấy lại sự tự tin khi xuất hiện trước công chúng.

Năm 2023, Phương Vy trở lại truyền hình thực tế qua Chị đẹp đạp gió rẽ sóng sau tám năm vắng bóng ở các chương trình dạng này. Đến tháng 10/2025, nữ ca sĩ phát hành dự án Slaydee, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc và truyền tải thông điệp về sự tự tin, yêu thương bản thân.

Về đời sống riêng, Phương Vy kết hôn với Sean Trace vào tháng 3/2015 sau khoảng ba năm tìm hiểu. Cặp đôi đón con gái Ailani vào năm 2016 và hiện sống tại TP.HCM. Phương Vy từng cho biết chồng là người đồng hành, động viên cô trong giai đoạn chịu áp lực về ngoại hình cũng như khi trở lại với các hoạt động nghệ thuật.