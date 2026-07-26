2 ca sĩ bị loại gây tranh cãi dữ dội

14 Casper và Vương Anh Tú bị loại sau Công diễn 1 Anh trai vượt ngàn chông gai khiến khán giả bất ngờ. Kết quả lập tức gây tranh cãi về luật chơi và bình chọn.

Tối 25/7, tập 4 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng, khép lại Công diễn 1. Sau các phần trình diễn, Nhà Soạn Nhạc và Nhà Làm Mạnh là hai đội giành chiến thắng, bảo toàn đầy đủ thành viên để bước vào vòng tiếp theo. Các đội còn lại phải đối mặt với nguy cơ có thành viên bị loại.

Nhóm nguy hiểm gồm Mew Amazing, Tùng Mint, Thuận Nguyễn, Đinh Mạnh Ninh, 14 Casper và Vương Anh Tú. Sau khi bước vào khu vực công bố kết quả, 14 Casper và Vương Anh Tú là hai người nhận thông báo phải dừng cuộc chơi vì có điểm cá nhân thấp nhất trong nhóm bị loại.

Khoảnh khắc chia tay của các anh tài khiến nhiều khán giả xúc động, tiếc nuối. Ảnh: BTC.

Ngay sau khi tập 4 kết thúc, tranh cãi nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt bài đăng, ảnh chụp màn hình và bình luận liên quan đến kết quả xuất hiện dày đặc. Nhiều khán giả cho biết họ bị sốc vì 14 Casper và Vương Anh Tú đều được đánh giá có năng lực nhưng phải rời chương trình quá sớm.

Trường hợp của 14 Casper đặc biệt gây tiếc nuối. Trước đó, anh gây chú ý qua tiết mục Xa cùng Đông Hùng và K.O. Một số khán giả cho biết họ chỉ mới biết đến 14 Casper qua chương trình và đang chờ đợi những phần trình diễn tiếp theo thì anh bất ngờ bị loại.

Tranh luận cũng tập trung vào cách tính điểm và cơ chế loại người. Một bộ phận khán giả cho rằng kết quả chưa phản ánh đầy đủ khả năng, mức độ đóng góp của từng nghệ sĩ cũng như sức lan tỏa của các tiết mục sau khi phát sóng. Một số ý kiến hướng sự chỉ trích đến khán giả trường quay, đặt câu hỏi về điểm bình chọn.

14 Casper và Vương Anh Tú là hai anh tài đầu tiên phải dừng bước. Ảnh: @14 Caspern @vuonganhtu.

Trong khoảnh khắc chia tay, 14 Casper cho biết hành trình tại chương trình tuy ngắn nhưng đã giúp anh tháo bỏ nhiều rào cản và trở nên tự tin hơn. Nam ca sĩ chia sẻ: “Rời khỏi đây, món quà vô giá nhất tôi mang theo chính là tình cảm của tất cả anh em. Cả đời tôi luôn phải là người anh gánh vác trách nhiệm, nhưng tại nơi đây, tôi lần đầu tiên cảm nhận được sự cưng chiều và yêu thương từ mọi người”.

Trong khi đó, Vương Anh Tú khẳng định dù hành trình kết thúc sớm, anh vẫn sẽ duy trì ngọn lửa đam mê nghệ thuật.