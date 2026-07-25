Vợ Jang Dong Gun gây bàn tán

Khi xuất hiện tại sự kiện mới đây, vẻ ngoài của diễn viên Ko So Young gây chú ý, được nhận xét thay đổi nhiều ở tuổi 54.

Ngày 25/7, tờ Sports Seoul đưa tin nữ diễn viên Ko So Young trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi những hình ảnh cận mặt của cô tại một sự kiện được chia sẻ.

Cụ thể, tài khoản EveryOneReview đăng tải một số video ghi lại khoảnh khắc Ko So Young tham dự sự kiện của một thương hiệu xa xỉ. Trong clip, nữ diễn viên tự tin tạo dáng trước khu vực chụp ảnh với chiếc váy ngắn, mái tóc dài buông xõa.

Hình ảnh của Ko So Young trong sự kiện. Ảnh: SPOTV News.

Tuy nhiên, trong những video quay cận, cư dân mạng bình luận các nếp nhăn trên mặt nhìn khá rõ, phần đường viền hàm của nữ diễn viên có dấu hiệu kém săn chắc. Những hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận.

Một bộ phận khán giả cho rằng thời gian đã để lại dấu vết rõ rệt trên gương mặt nữ diễn viên. Các bình luận như “Thời gian không bỏ qua ai”, “Không thể che giấu tuổi tác” hay “Không cần đến Photoshop hay ánh sáng đặc biệt vẫn có thể nhìn thấy rõ những thay đổi trên gương mặt cô ấy” xuất hiện trên mạng xã hội, theo Sports Seoul.

Tuy nhiên, cũng có khán giả bênh vực Ko So Young và cho rằng nữ diễn viên đã 54 tuổi nên việc lão hóa là rất bình thường. So với độ tuổi, Ko So Young vẫn trẻ trung.

Ko So Young sinh năm 1972, ra mắt công chúng năm 1992 qua bộ phim truyền hình Tomorrow is Love của KBS. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Memories, Barefoot Youth, Blue Fish…

Những năm gần đây, Ko So Young dừng đóng phim. Thỉnh thoảng cô tham gia một số sự kiện. Ảnh: Top Star News, Hankooki.

Ko So Young kết hôn với nam diễn viên Jang Dong Gun vào năm 2010. Sau hơn một thập kỷ chung sống, cặp đôi có hai con, gồm một trai và một gái. Cả hai cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện quan trọng.

Hiện Ko So Young tích cực kết nối với người hâm mộ thông qua kênh YouTube mang tên cô. Nữ diễn viên thường chia sẻ những nội dung liên quan đến cuộc sống thường ngày, làm đẹp và phong cách sống. Cô cũng tiết lộ nhiều chủ đề như chế độ ăn uống, chăm sóc sức khỏe và sở thích cá nhân, trong đó có chơi golf.

Trong một video đăng trên kênh YouTube cá nhân vào năm ngoái với chủ đề về bí quyết làm chậm quá trình lão hóa, Ko So Young chia sẻ cô thực hiện liệu trình nâng cơ bằng laser.

Nữ diễn viên cho biết việc giảm cân ở tuổi trung niên có thể khiến gương mặt thay đổi. Cô giải thích rằng để lên hình đẹp, nhiều người thường phải duy trì vóc dáng khá gầy. Tuy nhiên, khi lớn tuổi và giảm cân, làn da có thể trở nên kém đầy đặn, khiến một số vùng trên gương mặt bị lõm xuống và đôi mắt trông sâu hơn.

Ko So Young tiết lộ trước đây cô không thường xuyên thực hiện các liệu trình làm đẹp. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy những người bạn am hiểu về chăm sóc sắc đẹp có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo, cô bắt đầu tìm hiểu các phương pháp làm đẹp.

Ở tuổi 54, Ko So Young thừa nhận ngày càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề duy trì độ săn chắc cho gương mặt. Nữ diễn viên cho biết đã thực hiện tổng cộng 600 mũi tiêm từ vùng mặt xuống toàn bộ phần cổ trong một liệu trình.