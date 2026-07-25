Erik lên tiếng xin lỗi

Erik xin lỗi ê-kíp và khán giả của Sao nhập ngũ vì tấm poster gây tranh cãi những ngày qua.

Tối 25/7, Erik lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh việc anh tham gia Sao nhập ngũ nhưng lại trang điểm quá đậm khi chụp ảnh poster. Nam ca sĩ thừa nhận cảm thấy quan ngại khi đọc được các bình luận, đồng thời gửi lời xin lỗi ê-kíp sản xuất Sao nhập ngũ.

“Hình ảnh của Erik trong poster đó chưa thực sự phù hợp với hình tượng một người chiến sĩ. Khi họp và bàn bạc lại với ê-kíp trên tinh thần cầu thị, chúng tôi đã chụp lại bộ hình để sao cho đúng với hình tượng người chiến sĩ nhất có thể”, Erik chia sẻ.

Hình ảnh gây tranh cãi trước đó của Erik. Ảnh: FBNV.

Trước đó, khi poster tham gia Sao nhập ngũ của Erik được công bố, cộng đồng mạng lập tức tranh cãi. Khán giả chỉ ra trong hình ảnh, nam ca sĩ trang điểm quá đậm, không phù hợp với hình tượng và tính chất công việc của người lính.

Tối 25/7, ê-kíp sản xuất Sao nhập ngũ cũng xác nhận chương trình chính thức trở lại trong năm 2026 với hành trình mới cùng lực lượng Hải quân Đánh bộ. Mùa này mang chủ đề Tổ quốc nơi đầu sóng, đưa các nghệ sĩ đến với những thử thách khắc nghiệt và khác biệt hơn.

Chương trình công bố 8 nhân vật trải nghiệm của mùa mới, gồm những nghệ sĩ lần đầu tham gia Sao nhập ngũ: Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân, Văn Mai Hương, Minh Trang, Châu Bùi, Erik và Tuấn Dương.

Được truyền động lực từ người chị thân thiết Hòa Minzy, Erik - tên thật Nguyễn Trung Thành - quyết định tham gia Sao nhập ngũ 2026 với mong muốn trở nên “sâu sắc hơn”.

Theo chia sẻ của ê-kíp sản xuất, Erik cho biết điều khiến anh lo lắng khi tham gia chương trình là phải cắt tóc. Nếu được phép mang theo đồ dùng cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ mong muốn đem theo nhiều loại thuốc cùng kem chống nắng.