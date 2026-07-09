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Giải trí

Nhiều phim Việt được chiếu miễn phí tại 190 cụm rạp

  • Thứ năm, 9/7/2026 12:37 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các phim cách mạng tiêu biểu được chiếu miễn phí tại 190 cụm rạp trên cả nước.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trong các ngày 22 - 24/7, 190 cụm rạp trên toàn quốc sẽ tổ chức các suất chiếu phim miễn phí phục vụ khán giả. Mỗi ngày, các rạp có 2 suất chiếu vào lúc 10h và 16h.

Những phim được giới thiệu trong chương trình là các tác phẩm điện ảnh Việt Nam về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng, truyền thống yêu nước và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Danh sách phim gồm Đừng đốt (2009, NSND Đặng Nhật Minh), Mùi cỏ cháy (2012, NSUT Nguyễn Hữu Mười), Những người viết huyền thoại (2013, NSUT Bùi Tuấn Dũng), Đường xuyên rừng (2015, Xuân Cường), Truyền thuyết về Quán Tiên (2019, Đinh Tuấn Vũ) và Bình minh đỏ (2022, NSND Nguyễn Thanh Vân).

Chương trình nằm trong khuôn khổ Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, diễn ra từ ngày 21- 28/7 trên phạm vi toàn quốc. Đây là hoạt động điện ảnh nhằm đưa các tác phẩm về đề tài cách mạng đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo thêm một hoạt động văn hóa tri ân người có công với cách mạng.

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Những phim cách mạng tiêu biểu sẽ được chiếu nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Khán giả có thể nhận vé miễn phí trực tiếp tại quầy vé của rạp trước buổi chiếu từ 3 - 5 ngày. Một số rạp bố trí 1-2 hàng ghế dành cho cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách đến xem trực tiếp mà không cần lấy vé trước.

Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra lúc 19h ngày 21/7 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội. Bộ phim Đừng đốt của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh được chọn chiếu khai mạc. Chương trình dự kiến có phần giao lưu với đạo diễn, diễn viên, đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Tại TP.HCM, lễ khai mạc khu vực miền Nam được tổ chức ngày 22/7 với phim Chị Tư Hậu. Trong khuôn khổ chương trình còn có tọa đàm về sáng tác tác phẩm điện ảnh về đề tài truyền thống cách mạng trong giai đoạn mới.

Ở khu vực miền Trung, lễ khai mạc diễn ra tối 23/7 tại Hà Tĩnh, kết hợp chiếu phim và giao lưu với đoàn làm phim Thanh âm vượt đại dương. Ngày 24/7, đoàn nghệ sĩ, diễn viên của phim tiếp tục tham gia chương trình chiếu phim và giao lưu tại Quảng Trị.

Bên cạnh các suất chiếu tại rạp thương mại, tuần phim còn có hoạt động chiếu phim lưu động tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, hải đảo và những địa bàn người dân khó tiếp cận rạp chiếu phim. Các đơn vị quân đội cũng phối hợp tổ chức chiếu phim phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại địa bàn đóng quân.

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Thuận Minh

Ảnh: BTC

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