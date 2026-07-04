'Tử chiến trên không' thắng giải phim Việt hay nhất

"Tử chiến trên không" thắng giải Phim hay nhất tại DANAFF IV, vượt qua đối thủ nặng ký "Mưa đỏ". Kết quả gây chú ý khi cả hai đều là hiện tượng phòng vé Việt.

Tối 4/7, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV – DANAFF IV diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, khép lại một tuần lễ điện ảnh sôi động tại thành phố biển.

DANAFF năm nay quy tụ 102 tác phẩm cùng khoảng 200 suất chiếu, trong đó tâm điểm là hai hạng mục tranh giải chính: Phim châu Á dự thi và Phim Việt Nam dự thi.

"Tử chiến trên không" được vinh danh

Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, 11 tác phẩm góp mặt gồm Anh hùng, Bẫy tiền, Cục vàng của ngoại, Mang mẹ đi bỏ, Mưa đỏ, Nhà ba tôi một phòng, Ốc mượn hồn, Phi Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Tài, Truy tìm long diên hương và Tử chiến trên không.

Tử chiến trên không giành giải Phim hay nhất, vượt qua các ứng viên rút gọn gồm Truy tìm long diên hương, Mưa đỏ và Bẫy tiền.

Tử chiến trên không giành giải Phim hay nhất.

Trước đó, Mưa đỏ được đánh giá là ứng viên nặng ký khi không chỉ tạo nên cơn sốt lớn tại rạp Việt, đạt doanh thu khoảng 714 tỷ đồng , mà còn nhận được nhiều lời khen về chất lượng, quy mô sản xuất và thông điệp lịch sử.

Tuy nhiên, chiến thắng của Tử chiến trên không cũng tạo được sự thuyết phục. Lấy cảm hứng từ những vụ không tặc từng xảy ra tại Việt Nam sau năm 1975, Tử chiến trên không duy trì được nhịp phim căng thẳng, không khí sinh tử và các pha cận chiến dứt khoát. Tác phẩm cũng là một trong những phim hành động Việt nổi bật thời gian qua, vượt mốc 250 tỷ đồng doanh thu và thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, Dương Minh Chiến giành chiến thắng với Truy tìm long diên hương, vượt qua NSƯT Đặng Thái Huyền (Mưa đỏ) và Hàm Trần (Tử chiến trên không).

Bên cạnh giải Đạo diễn xuất sắc nhất, phim còn nhận Giải đặc biệt của ban giám khảo, cho thấy sự ghi nhận dành cho một hướng đi trẻ trung, đại chúng nhưng vẫn có bản sắc riêng. Điểm mạnh của Truy tìm long diên hương nằm ở tinh thần giải trí rõ nét. Các màn rượt đuổi, đánh đấm được dàn dựng chắc tay, tiết tấu nhanh, tiếng cười duyên và không khí làng chài miền biển được khai thác gần gũi.

Giải Biên kịch xuất sắc nhất thuộc về Thiều Oscar Dương (Bẫy tiền). Bộ phim chọn đề tài tội phạm công nghệ, app lừa đảo và những cạm bẫy tài chính trong đời sống số - một vấn đề mang tính thời sự.

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Thái Hòa được xướng tên cho vai diễn trong Tử chiến trên không, vượt qua các ứng viên như Quang Tuấn và Tuấn Trần. Nam diễn viên không có mặt tại lễ trao giải; đạo diễn Lê Thanh Sơn và ê-kíp lên nhận giải thay.

Việt Hương xúc động khi nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc.

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Việt Hương với Cục vàng của ngoại, vượt qua Đoàn Minh Anh và Hồng Đào. Đây là lần thứ hai Việt Hương chiến thắng ở hạng mục nữ chính tại DANAFF.

Trên sân khấu, Việt Hương xúc động bật khóc, gửi lời cảm ơn khán giả đã yêu thương “đứa con tinh thần” của đạo diễn Khương Ngọc. Với Cục vàng của ngoại, Việt Hương tạo nên hình ảnh người bà mộc mạc, thương cháu, vừa dí dỏm vừa nhiều chiều sâu.

"Một bữa no" thắng hạng mục phim châu Á

Ở hạng mục Phim châu Á, chiến thắng lớn nhất thuộc về Một bữa no (Full Plate) của Ấn Độ, khi tác phẩm được xướng tên ở giải Phim châu Á xuất sắc nhất.

Bộ phim kể câu chuyện về Amreen, một phụ nữ Hồi giáo nghèo ở Mumbai buộc phải trở thành trụ cột gia đình sau khi chồng gặp tai nạn. Từ công việc nấu ăn cho một gia đình khá giả, nhân vật đối diện với khoảng cách giai cấp, định kiến giới và khát vọng tự quyết cuộc đời mình.

Với cách kể nhẹ nhàng, giàu sắc thái châm biếm và cảm xúc nữ quyền, Một bữa no không chỉ thuyết phục ban giám khảo ở giải cao nhất mà còn giúp Kirti Kulhari giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, Cứu rỗi (Salvation) cũng là một trong những tác phẩm thắng đậm của hạng mục Châu Á. Đạo diễn Emin Alper được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất, trong khi Caner Cindoruk giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Một bữa no của Ấn Độ thắng lớn ở hạng mục Phim châu Á.

Là dự án hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Hy Lạp, Thụy Điển và Ả Rập Xê Út, Cứu rỗi đặt câu chuyện trong một ngôi làng miền núi, nơi tranh chấp đất đai, nỗi sợ tôn giáo và bạo lực cộng đồng dần đẩy con người đến bi kịch. Chiến thắng của Emin Alper cho thấy DANAFF IV tiếp tục dành sự quan tâm cho những tác phẩm có ngôn ngữ điện ảnh mạnh, giàu tính xã hội và mang màu sắc tác giả rõ nét.

Ở giải Kịch bản xuất sắc nhất, chiến thắng thuộc về Xế nghèo (Poor Taxi) của đạo diễn, biên kịch Zhuo Kailuo đến từ Trung Quốc. Tác phẩm mang màu sắc hài đen, khai thác những thân phận bên lề xã hội bằng lối quan sát hiện thực, đời thường nhưng không thiếu chất châm biếm.

Ngoài hệ thống giải chính, Giải Phê bình cho phim châu Á thuộc về Khi trái cọ rơi của đạo diễn Mejbaur Rahman Sumon đến từ Bangladesh.