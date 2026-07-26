Cuộc sống của John Cena sau khi giải nghệ

Sau khi giải nghệ WWE, John Cena vẫn bận rộn với phim ảnh và các sự kiện giải trí. Anh đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, sức khỏe và cuộc sống riêng.

Theo PeoPle, ngày 25/7, John Cena xuất hiện tại San Diego Comic-Con cùng Jessica Biel, Teyonah Parris, Arturo Castro và Sam Richardson để quảng bá Matchbox the Movie. Bộ phim lấy cảm hứng từ thương hiệu xe đồ chơi Matchbox của Mattel, dự kiến phát trực tuyến vào tháng 10.

Trong phim, Cena vào vai Sean, một đặc vụ CIA bí mật trở về quê nhà và gặp lại nhóm bạn thời thơ ấu. Cuộc hội ngộ nhanh chóng biến thành một cuộc truy đuổi quốc tế sau khi cả nhóm bị nghi ngờ đánh cắp đầu đạn hạt nhân. Để trở lại cuộc sống bình thường, họ phải tìm lại vũ khí bị mất và trao trả cho chính phủ Mỹ.

John Cena quảng bá Matchbox the Movie, dự án điện ảnh đáng chú ý sau khi giải nghệ WWE. Ảnh: Apple TV.

Đây là một trong những dự án điện ảnh đáng chú ý của Cena sau khi anh chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu WWE vào cuối năm 2025. Sau khoảng 25 năm gắn bó với võ đài, cựu đô vật chuyển trọng tâm sang diễn xuất, tham gia các chương trình giải trí và dành nhiều thời gian hơn cho đời sống riêng.

Trước Matchbox the Movie, Cena góp mặt trong phim hài Little Brother cùng Eric André. Tác phẩm được phát hành trên Netflix vào cuối tháng 6 và nhanh chóng lọt vào nhóm phim tiếng Anh được xem nhiều trên nền tảng. Khác với các vai hành động quen thuộc, nhân vật của Cena trong phim có nhiều phân đoạn tâm lý và thể hiện khía cạnh dễ tổn thương hơn.

Rời võ đài, John Cena tập trung cho phim ảnh, gia đình và chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Reuters.

Cựu đô vật 49 tuổi cũng xuất hiện trong mùa mới của loạt phim tài liệu WWE: Unreal. Chương trình khai thác chuyến lưu diễn chia tay, các quyết định hậu trường và những khoảnh khắc đáng chú ý trong giai đoạn cuối sự nghiệp của anh. Dù không còn thi đấu chuyên nghiệp, Cena vẫn giữ mối liên hệ với WWE thông qua một số chương trình và sự kiện đặc biệt.

Ở đời thường, Cena cho biết việc giải nghệ giúp anh có thêm thời gian bên vợ, kỹ sư Shay Shariatzadeh. Cả hai duy trì những hoạt động đơn giản như uống cà phê, trò chuyện vào buổi sáng và dành thời gian hẹn hò sau ngày làm việc.

Sau nhiều năm thi đấu với cường độ cao, Cena hiện chú trọng hơn đến sức khỏe lâu dài. Anh duy trì việc giãn cơ hàng ngày để cải thiện độ linh hoạt, giảm đau lưng và hạn chế những ảnh hưởng do thời gian dài hoạt động trên võ đài.