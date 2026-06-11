Diễn viên Hoàng Bách Minh bị tuyên án tù

Hoàng Bách Minh vừa bị tòa tuyên án 5 tháng tù giam vì tội gian lận đầu tư và thao túng thị trường chứng khoán.

Theo HK01, phiên tòa xét xử diễn viên Bách Minh diễn ra vào ngày 9/6, tại Tòa án Tây Cửu Long. Thẩm phán nhận định diễn viên họ Hoàng đã cống hiến cả đời cho ngành điện ảnh Hong Kong, nhưng hành vi trong vụ án này đã làm ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng đối với thị trường chứng khoán.

Vì vậy, ông bị tuyên phạt 5 tháng tù giam. Ngoài ra, Bách Minh còn phải nộp khoản tiền phạt 99.000 HKD, đồng thời phải thanh toán 370.000 HKD chi phí điều tra và tố tụng cho Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hong Kong (SFC).

Bách Minh bị tuyên 5 tháng tù giam. Ảnh: HK01.

Nguồn tin cho biết Bách Minh xin nhận được sự khoan hồng, hưởng án tù treo hoặc cho lao động công ích vì hiện tuổi cao sức yếu, lại mắc bệnh tật. Ban đầu, tòa lấy mức án 9 tháng tù làm cơ sở lượng hình. Sau khi xem xét việc vụ án kéo dài khiến bị cáo và gia đình phải sống trong tâm trạng lo âu, cùng với các hoạt động thiện nguyện của ông, tòa quyết định giảm xuống còn 5 tháng tù giam. Diễn viên được tại ngoại với mức bảo lãnh 200.000 HKD trong thời gian chờ kháng cáo.

Trước đó, Bách Minh bị cáo buộc giao dịch nội gián liên quan đến Công ty Thiên Mã Ảnh Thị. Năm 2017, khi đang nắm thông tin mật về thương vụ bán cổ phần Thiên Mã với giá 0,319 HKD/cổ phiếu, ông đã chuyển tổng cộng 2 triệu HKD cho em gái và nhắn tin: “Dưới 0,2 HKD thì mua hết”. Em gái ông sau đó mua khoảng 1,6 triệu HKD cổ phiếu Thiên Mã.

Cơ quan công tố cho rằng đây là hành vi xúi giục giao dịch dựa trên thông tin nội bộ chưa được công bố. Thương vụ giúp em gái ông thu lợi thực tế khoảng 99.000 HKD, trong khi lợi nhuận tiềm năng được xác định khoảng 930.000 HKD, tổng cộng gần 1,03 triệu HKD.

Hình ảnh nam diễn viên ra tòa hôm 9/6. Ảnh: HK01.

Tại tòa, Bách Minh khẳng định tin nhắn “mua hết” chỉ là cách nói ngược, thực chất muốn em gái không mua cổ phiếu. Tuy nhiên, thẩm phán bác bỏ lời giải thích này, cho rằng nó thiếu thuyết phục và “vừa vô lý vừa gượng ép”.

Hoàng Bách Minh, sinh năm 1946, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất với ngành điện ảnh xứ cảng thơm. Ông từng tham gia diễn xuất, biên kịch, đạo diễn hơn 200 tác phẩm.