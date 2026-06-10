Thêm một đòn đau với Brad Pitt

Zahara (21 tuổi) đã chính thức nộp đơn xin bỏ họ "Pitt" khỏi tên của mình. Đây là người con thứ 4 của Brad Pitt muốn bỏ họ cha.

Theo các tài liệu mà People thu thập được vào ngày 9/6, con gái nuôi của Brad Pitt đã nộp đơn xin đổi tên tại Tòa Thượng thẩm California.

Đơn của Zahara thực chất đã được nộp từ ngày 28/4, tức chỉ vài ngày sau khi anh trai cô là Maddox Jolie (24 tuổi), cũng nộp đơn xin bỏ họ của cha khỏi tên hợp pháp. Thực tế, Zahara đã nhiều lần úp mở về việc muốn đổi tên, gần đây nhất là trong lễ tốt nghiệp đại học tại Atlanta ngày 17/5.

Zahara đã nộp đơn xin bỏ họ của cha. Ảnh: Shutterstock.

Trong chương trình tốt nghiệp, tên cô được ghi là "Zahara Marley Jolie-Pitt", nhưng khi lên nhận bằng Cử nhân Tâm lý học, cô được xướng tên là "Zahara Marley Jolie". Trước đó, trong một video do Essence đăng tải vào tháng 8/2024 khi gia nhập hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha, Zahara cũng tự giới thiệu: "Tên tôi là Zahara Marley Jolie".

Trước đó, một nguồn tin cho hay Brad Pitt rất đau lòng khi các con ngày càng xa cách mình. Mặc dù vậy, tài tử vẫn luôn giữ hy vọng có thể hàn gắn tình cảm với các con.

Trong khi ngày càng xa cách Brad Pitt, Zahara vẫn giữ "mối quan hệ tuyệt vời" với mẹ là Angelina Jolie. Nữ diễn viên xuất hiện trong hầu hết sự kiện quan trọng của con gái.

"Nếu là dịp quan trọng của Zahara thì Angelina gần như đều có mặt - từ ngày nhập học, các hoạt động của hội nữ sinh, những cột mốc đáng nhớ cho đến lễ tốt nghiệp. Cô ấy luôn ủng hộ và đồng hành cùng con. Angelina muốn Zahara có được những trải nghiệm tốt đẹp nhất", nguồn tin chia sẻ với People.

Người này cũng cho biết ngôi sao Eternals luôn khuyến khích các con phát triển theo cá tính riêng: "Angelina yêu quý những tính cách, sở thích và tài năng khác nhau của từng đứa trẻ. Cô ấy luôn cố gắng ủng hộ những điều có ý nghĩa đối với mỗi người con".

Zahara bên Angelina Jolie. Ảnh: WireImage.

Jolie và Pitt có sáu người con chung gồm Maddox (24 tuổi), Pax (22 tuổi), Zahara (21 tuổi), Shiloh (20 tuổi) và cặp song sinh Knox cùng Vivienne (17 tuổi).

Sau Maddox và Shiloh, Zahara trở thành người con thứ ba chính thức xin bỏ họ "Pitt" khỏi tên. Ngoài ra, Vivienne cũng công khai bỏ họ của cha. Trong phần credit vở nhạc kịch Broadway The Outsiders do Vivienne hỗ trợ mẹ sản xuất, tên của cô được ghi là "Vivienne Jolie" thay vì "Vivienne Jolie-Pitt". Song hiện tại, vẫn chưa rõ liệu Vivienne có thực hiện thủ tục đổi tên hợp pháp hay không.