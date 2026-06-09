Thiếu gia tập đoàn Singha lại gặp biến cố

Psi Scott cho hay vừa phát hiện bị mất trộm tài sản mà bà ngoại để lại theo di chúc. Sự việc xảy ra ngay trước thềm phiên tòa tranh chấp giữa anh và gia đình ruột.

Theo tờ Siamrath, ngay trước thềm phiên tòa xét xử vụ kiện thừa kế (10/6), Psi Scott lại tiếp tục gây chú ý khi đăng tải bài viết mới trên mạng xã hội. Thiếu gia tập đoàn Singha cho hay anh vừa phát hiện bị mất tài sản mà bà ngoại để lại theo di chúc. Theo chia sẻ của PSI Scott, không chỉ tiền mặt mà nhiều tài sản khác bên trong két sắt cũng đã bị lấy đi.

"Tôi phát hiện số tiền trong két sắt mà bà ngoại để lại cho tôi theo di chúc đã bị mất. (Không chỉ có tiền bị mất)", Psi viết trên trang Facebook cá nhân. Thiếu gia tập đoàn Singha cho biết đang chuẩn bị tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan tới vụ trộm tài sản này.

Bài đăng của anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người bày tỏ bất ngờ bởi sự việc xảy ra đúng vào thời điểm nhạy cảm, khi Psi Scott đang chuẩn bị bước vào phiên tòa dân sự với mẹ ruột và anh trai ruột, liên quan đến tranh chấp tài sản thừa kế. Nhiều tài khoản để lại bình luận động viên, mong Psi giữ tinh thần trước phiên tòa quan trọng.

Pi Scott (ảnh trái) và Psi Scott. Ảnh: Thairath.

Trước đó, Psi Scott từng gây chấn động dư luận xứ chùa vàng khi công khai bóc mẽ gia đình. Thiếu gia tập đoàn Singha đăng tải clip trên Instagram, cáo buộc anh trai ruột là Pi Scott từng xâm hại tình dục mình trong thời gian dài, từ khi còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành. Theo lời Psi, điều khiến anh đau lòng không chỉ là hành vi của anh trai, mà còn ở việc nhiều người trong gia tộc biết chuyện nhưng không ai đứng ra bảo vệ.

Bên cạnh việc tố anh trai xâm hại tình dục, Psi còn tiết lộ bản thân đang bị mẹ ruột khởi kiện, liên quan đến căn nhà ở Hua Hin - phần tài sản thừa kế do ông ngoại để lại.

Vụ việc kéo theo hàng loạt lùm xùm, lời qua tiếng lại giữa hai bên. Mọi chuyện gần như ngã ngũ khi Psi đăng tải đoạn ghi âm là bằng chứng cho việc anh từng bị anh trai ruột xâm hại. Ngay sau đó, Pi bị đuổi việc khỏi tập đoàn Singha, trong khi Psi nhận được sự ủng hộ, động viên từ nhiều khán giả khi đã dũng cảm đấu tranh.