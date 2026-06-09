Dị bản 'Tây Du Ký' ế ẩm rạp Việt

"Tây Du Ký đại náo" ế vé khi chiếu rạp Việt. Tác phẩm lấy cảm hứng từ một trong tứ đại danh tác Trung Quốc sau 2 tuần ra mắt mới thu 750 triệu đồng.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, trong ngày 9/6, Tây Du Ký đại náo chỉ bán được hơn 30 vé, mang về doanh thu 3 triệu đồng. Trên cả nước, phim cũng chỉ còn khoảng 24 suất chiếu - con số rất thấp với một tác phẩm mới ra rạp 2 tuần. Tổng doanh thu của phim tại thị trường Việt theo ghi nhận đang ở mức 750 triệu đồng.

Phim mới thu 750 triệu đồng ở Việt Nam.

Những ngày qua, Tây Du Ký đại náo hầu như không tạo được sự quan tâm, thảo luận. Nhiều người thậm chí chưa biết đến sự hiện diện của phim ngoài rạp, một phần do suất chiếu hạn chế, phần khác do khâu truyền thông ít được đầu tư.

Tác phẩm hiện ở vị trí gần như áp chót trên bảng tổng sắp, dự kiến ngày rời rạp không còn xa với những chỉ số phòng vé khiêm tốn.

Trước khi thua thảm ở rạp Việt, Tây Du Ký đại náo từng là cái tên gây tò mò với khán giả châu Á nhờ hướng đi khác biệt, biến hành trình thỉnh kinh kinh điển thành cuộc phiêu lưu xuyên không pha màu sắc hài gia đình.

Phim mở đầu với bối cảnh quen thuộc khi thầy trò Đường Tăng lên đường sang Tây Thiên lấy kinh. Tuy nhiên lần này, nhóm lại thiếu vắng Trư Bát Giới. Giữa hành trình, cả nhóm bất ngờ bị hàng loạt yêu quái như Thiết Phiến Công Chúa, Nhền Nhện Tinh, Cửu Vĩ Hồ hay Ngưu Ma Vương truy sát nhằm ăn thịt Đường Tăng để đạt được trường sinh bất tử.

Trong lúc giao chiến hỗn loạn, Tôn Ngộ Không bị quạt Ba Tiêu đánh văng qua một khe nứt không gian, rơi xuống bãi rác khổng lồ tại Thái Lan hiện đại. Rời xa thế giới thần thoại quen thuộc, Tề Thiên Đại Thánh bất ngờ được một nhóm trẻ em nghèo đưa về chăm sóc. Từ đây, bộ phim dần chuyển hướng thành câu chuyện tình bạn cảm động giữa thần tiên và con người, đồng thời lồng ghép nhiều chi tiết châm biếm xã hội theo phong cách quen thuộc của điện ảnh xứ chùa vàng.

Nội dung phim không được đánh giá cao.

Tuy nhiên, không ít khán giả trưởng thành cho rằng phim đi theo hướng đơn giản, hướng về thiếu nhi và chưa đủ chiều sâu nếu đặt cạnh các phiên bản Tây Du Ký khác. Một số ý kiến nhận định kịch bản chủ yếu tập trung vào các mảng miếng vô tri gây cười, chưa chú trọng đến logic hay mạch cảm xúc. Đây cũng là lý do khiến tác phẩm kén khán giả.

Bên cạnh đó, một số luồng ý kiến vẫn bênh vực tác phẩm khi cho rằng Tây Du Ký đại náo vốn là phim hài thương mại, được làm ra nhằm phục vụ nhu cầu giải trí đơn thuần thay vì trở thành một bản chuyển thể nghiêm túc.