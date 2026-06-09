Sơn Tùng sửa MV sau khủng hoảng truyền thông và bản quyền

Chiều 9/6, công ty của Sơn Tùng thông báo về việc sẽ cập nhật phiên bản MV mới, sau khi bị tố chiếm dụng nghệ thuật tác phẩm Tàn Chỉ của nghệ sĩ thị giác Lê Giang

Theo thông cáo được đăng tải trên fanpage công ty quản lý, MV Come My Way sẽ được cập nhật phiên bản mới, trong đó đã điều chỉnh phân đoạn hậu danh đề đang gây tranh cãi những ngày qua.

"Là những người làm nghệ thuật, chúng tôi không mong muốn bất kỳ cá nhân hay tập thể nào phải tiếp tục đối diện với những áp lực, tổn thương hoặc những tranh luận vượt ra ngoài tinh thần đối thoại nghề nghiệp. Chúng tôi tin rằng mọi khác biệt về quan điểm đều xứng đáng được trao đổi trong sự tôn trọng, thiện chí và thấu hiểu lẫn nhau.

Trên cơ sở các nguyên tắc đã được khẳng định trong thông tin ngày 5/6, cùng với quá trình xem xét và đánh giá toàn diện các diễn biến liên quan, M-TP Talent đã quyết định cập nhật phiên bản phát hành của MV Come My Way thông qua việc điều chỉnh phân đoạn hậu danh đề (after-credits scene)", phía công ty của Sơn Tùng cho hay.

Phía Sơn Tùng thông báo cập nhật phiên bản MV mới sau tranh cãi.

Theo đơn vị này, việc điều chỉnh một tác phẩm sau khi đã hoàn thiện chưa bao giờ là lựa chọn được đưa ra một cách dễ dàng. Chính vì vậy, M-TP Talent đã dành thời gian để quan sát và cân nhắc sự việc một cách thận trọng từ nhiều góc độ trước khi đi đến quyết định cập nhật phiên bản MV mới. Đây là một quyết định được đưa ra trên tinh thần thiện chí, với mong muốn để câu chuyện có thể lắng lại, hạn chế những trao đổi chưa cần thiết và tạo thêm không gian để các bên liên quan tiếp tục làm việc với nhau trong sự bình tĩnh, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau.

Phía công ty chia sẻ thêm: "M-TP Talent và nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP luôn nhất quán với nguyên tắc tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các chuẩn mực nghề nghiệp trong mọi hoạt động sáng tạo. Chúng tôi cũng muốn khẳng định rằng việc điều chỉnh này không phản ánh hay thừa nhận bất kỳ kết luận pháp lý nào. Mọi vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên (nếu có) sẽ được xem xét và giải quyết theo quy định pháp luật trên cơ sở tôn trọng sự thật khách quan và các quy định hiện hành".

Những ngày qua, tranh cãi quanh MV Come My Way của Sơn Tùng phát sinh sau khi nghệ sĩ thị giác Lê Giang cho rằng dự án có dấu hiệu sử dụng ngôn ngữ tạo hình từ tác phẩm Tàn Chỉ (Vestige of the Land) của cô mà chưa xin phép. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Sau phản ánh của Lê Giang, đơn vị sản xuất và thiết kế MV đã lên tiếng xin lỗi. Trả lời Znews, chuyên gia bản quyền và giám tuyển nghệ thuật khẳng định MV đã chiếm dụng nghệ thuật tác phẩm của Lê Giang và có dấu hiệu vi phẩm sỡ hữu trí tuệ. Sáng 5/6, Lê Giang tiếp tục lên tiếng, cho rằng lời xin lỗi của ê-kíp chưa phản ánh đúng bản chất sự việc và bày tỏ sự thất vọng.