Nữ diễn viên bị tát bầm mặt

Để đạt hiệu quả chân thực cho cảnh quay, Bảo Bội Như bị bạn diễn tát mạnh đến mức vỡ mao mạch diện rộng, phải cần thời gian khá lâu để hồi phục.

Theo tờ 163, Bảo Bội Như mới đây gây chú ý khi xuất hiện trong một chương trình trò chuyện. Tại đây, diễn viên 61 tuổi lần đầu chia sẻ về kỷ niệm đặc biệt trong quá trình ghi hình dự án Lam Thiên Bạch Vân.

Bức ảnh diễn viên bị tát bầm mặt gây tranh cãi. Ảnh: Weibo.

Trong bức ảnh được tiết lộ, gương mặt bà bầm tím thành mảng lớn, bao phủ một bên má, thậm chí cả viền môi cũng sưng tấy và tím tái. Bảo Bội Như cho hay đây là kết quả sau khi chịu hàng loạt cú tát từ bạn diễn trong quá trình ghi hình một cảnh phim.

Cụ thể, trong Lam Thiên Bạch Vân có một phân đoạn xung đột dữ dội giữa mẹ và con gái. Theo kịch bản, nhân vật của Bảo Bội Như bị người con gái tát liên tục vào mặt. Để đạt hiệu quả chân thực nhất cho cảnh quay, đoàn phim cuối cùng quyết định thực hiện bằng những cú tát thật.

“Cô ấy đánh thẳng tay đến mức mặt tôi bầm dập luôn”, nữ diễn viên chia sẻ.

Sau khi hoàn thành cảnh quay, Bảo Bội Như phải đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ xác nhận các mao mạch trên khuôn mặt bà bị vỡ trên diện rộng và cần thời gian nghỉ ngơi khá lâu mới hồi phục.

Mặc dù vậy, Bảo Bội Như không hề trách móc bạn diễn. Ngược lại, bà cho rằng đó là kết quả của sự nhập vai và tinh thần cống hiến hết mình cho nhân vật. Dù bị đau đớn và chấn thương trong quá trình làm nghề, bà cho biết sẽ không vì thế mà mất đi niềm đam mê diễn xuất hay nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Nếu những vai diễn trên màn ảnh đầy u tối thì cuộc đời thực của Bảo Bội Như cũng trải qua không ít sóng gió. Năm 1999, bà gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến gương mặt bị biến dạng. Xương hàm và nhiều phần xương mặt bị nghiền nát, trong khi xương chậu cũng chịu tổn thương nặng nề.

Trong một thời gian dài, Bảo Bội Như rơi vào cảnh sự nghiệp đình trệ. Chỉ đến khi Lam Thiên Bạch Vân ra mắt, khán giả mới một lần nữa chú ý đến bà.

Nhờ vai người mẹ bất hạnh trong phim, Bảo Bội Như nhận được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong. Đối với bà, đây không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn mà còn giống như tấm vé đưa mình trở lại làng giải trí.

Bảo Bội Như vẫn giữ lửa nghề ở tuổi 61. Ảnh: HK01.

Sau khi chương trình lên sóng, câu chuyện Bảo Bội Như bị bạn diễn tát bầm mặt gây tranh cãi trái chiều. Nhiều người cho rằng bạn diễn của bà đã thiếu kiểm soát khi thực hiện cảnh này, đồng thời đặt câu hỏi liệu việc “đánh thật” có thực sự cần thiết hay không. Đa số ý kiến cho rằng dù là công việc, đoàn phim cũng không được phép để diễn viên bị thương nghiêm trọng như vậy.