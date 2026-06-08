Thí sinh show hẹn hò bị tung ảnh ngoại tình

Một thí sinh trong show hẹn hò "Heart Signal 5" bị tài khoản ẩn danh tố ngoại tình với người đàn ông đã lập gia đình. Phía ê-kíp sản xuất và nhà đài hiện chưa lên tiếng.

Theo Nate, chương trình hẹn hò thực tế nổi tiếng Heart Signal 5 đang vướng tranh cãi dữ dội liên quan tới khâu xác minh lý lịch thí sinh. Cụ thể, mới đây, dân mạng xôn xao trước thông tin một người chơi trong chương trình bị tố ngoại tình. Toàn bộ thông tin này được đăng tải trên một diễn đàn trực tuyến dành cho dân văn phòng và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tranh cãi bắt đầu vào ngày 6/6, khi một tài khoản đăng tải bài viết tố nữ thí sinh (tạm gọi là A) đã lừa dối khán giả và nhà sản xuất khi tham gia chương trình hẹn hò thực tế, dù ngoài đời đang hẹn hò với một người đàn ông. Chủ bài đăng tiết lộ A từng là thí sinh của một cuộc thi hoa hậu, đồng thời khẳng định mối quan hệ của A và người đàn ông kia vẫn tiếp diễn trong suốt thời gian ghi hình show hẹn hò. Đáng chú ý, người đàn ông này còn được cho là đã có gia đình.

Chủ bài đăng còn tiết lộ A dù biết rõ hành vi của mình là sai trái, nhưng không xin lỗi chính thất, ngược lại còn dọa kiện.

Bức ảnh được cho là bằng chứng ngoại tình của A. Ảnh: X.

"Dù đã trực tiếp xem các bằng chứng tin nhắn rõ ràng, A vẫn không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi chân thành nào. Thay vào đó, vì lo sợ quá khứ của bản thân bị phơi bày và ảnh hưởng đến sự nghiệp, A đã thuê luật sư để gửi cho nạn nhân các văn bản mang tính đe dọa, đề cập đến các vụ kiện hình sự như phỉ báng và xúc phạm danh dự, qua đó tiếp tục thực hiện hành vi gây tổn hại lần thứ hai nhằm bịt miệng nạn nhân", chủ bài đăng cho hay.

Người này còn đăng kèm hình ảnh cắt từ camera giám sát, được cho là ghi lại bằng chứng ngoại tình của A. Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều.

Một số người cho rằng nếu các cáo buộc là đúng sự thật thì đây sẽ là vấn đề nghiêm trọng đối với một chương trình hẹn hò thực tế. Nhiều dân mạng suy đoán về danh tính của nữ thí sinh bị tố. Bên cạnh đó, cũng có những luồng ý kêu gọi tỉnh táo bởi đây mới là các thông tin một chiều, chưa được kiểm chứng.

Hiện tại, phía ê-kíp sản xuất Heart Signal 5 và đài Channel A vẫn chưa lên tiếng giữa ồn ào.