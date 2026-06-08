Nữ chính phim kinh dị thu gần 60 tỷ

Tín Nguyễn vừa nhận được vai chính đầu tiên trong dự án điện ảnh Ma xó, thuộc thể loại kinh dị. Trùng hợp thay, đây cũng là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Phan Bá Hỷ. Trong phim, Tín Nguyễn hóa thân Thảo, một mẹ bầu sống trong cảnh nghèo túng, lại âm ỉ nỗi lo sợ sau một lần sảy thai. Nghe theo lời thầy cúng, cô và chồng thỉnh ma xó về trấn giữ nhà và bảo vệ thai nhi. Đây cũng là lúc bi kịch giáng xuống gia đình Thảo.
Sau nhiều lần diễn phụ, Tín Nguyễn cuối cùng cũng có hội chứng minh năng lực ở vị thế vai chính. Cô nhập vai khá tự nhiên vào nhân vật người vợ trẻ kiệt quệ trong sự túng thiếu tiền bạc, lại trăn trở về an toàn của cái thai trong bụng. Hình tượng người phụ nữ hiền lành, nhút nhát, lại giản dị và chân chất là chiếc áo vừa vặn với Tín Nguyễn.
Khi cao trào cùng cú plot-twist xảy ra, nhân vật của Tín Nguyễn đối diện với nhiều thách thức. Diễn viên sinh năm 1997 tái hiện tương đối sinh động những cảm xúc và sự thay đổi trong tâm lý nhân vật qua từng biến cố. Biểu cảm và lối nhả thoại tự nhiên giúp Tín Nguyễn gây được ấn tượng, dù thực chất Thảo chưa phải là vai diễn quá phức tạp.
Trước đó, Tín Nguyễn từng có kinh nghiệm tham gia một số dự án điện ảnh khác. Trong vòng 3 năm đổ lại, diễn viên gen Z đã dắt túi 5 tác phẩm, từ Lật mặt 7, Lật mặt 8, Thám tử Kiên cho tới Phá đám sinh nhật mẹ và mới nhất là Ma xó. Rũ bỏ hình tượng TikToker hàng triệu follow, Tín Nguyễn đang cho thấy sự nỗ lực khá nghiêm túc ở lĩnh vực diễn xuất.
Nhiều dự án phim có cô tham gia như 2 phần Lật mặt 7 và 8, hay Thám tử Kiên đều đạt doanh thu trăm tỷ, giúp tên tuổi Tín Nguyễn đến gần hơn với công chúng. Song, không phải dự án nào của cô cũng thành công ở phòng vé, điển hình là Phá đám sinh nhật mẹ chỉ rời rạp với thành tích 5,5 tỷ đồng.
Qua mỗi dự án, Tín Nguyễn ít nhiều để lại thiện cảm với nét diễn mộc mạc, tự nhiên. Đáng tiếc là cô vẫn đang ở vùng an toàn khi hầu như được giao những dạng vai phụ nữ trẻ nghèo khổ, hoặc có nỗi lo, giằng xé về mặt đạo đức. Để tạo đột phá, diễn viên cần lựa chọn những dạng vai mới mẻ hơn.
Trước khi lấn sân diễn xuất, Tín Nguyễn được biết đến là TikToker với hơn 5 triệu người theo dõi, với những nội dung hài hước trên mạng xã hội. Cô sở hữu chiều cao khoảng 1,5 m, vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Diễn viên Ma xó chuộng thời trang Y2K, đôi khi cũng làm mới bản thân với những set đồ menswear cá tính hay trang phục cắt xẻ.
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