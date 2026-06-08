Nữ chính phim kinh dị thu gần 60 tỷ

Tín Nguyễn vừa nhận được vai chính đầu tiên trong dự án điện ảnh Ma xó, thuộc thể loại kinh dị. Trùng hợp thay, đây cũng là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Phan Bá Hỷ. Trong phim, Tín Nguyễn hóa thân Thảo, một mẹ bầu sống trong cảnh nghèo túng, lại âm ỉ nỗi lo sợ sau một lần sảy thai. Nghe theo lời thầy cúng, cô và chồng thỉnh ma xó về trấn giữ nhà và bảo vệ thai nhi. Đây cũng là lúc bi kịch giáng xuống gia đình Thảo.