SpaceSpeakers rà soát nội bộ

SpaceSpeakers lên tiếng về ồn ào liên quan đến nhân sự. Phía công ty xin lỗi và cho biết sẽ rà soát nội bộ.

Chiều 23/7, SpaceSpeakers lên tiếng về ồn ào liên quan đến nhân sự của công ty. Theo đó, SpaceSpeakers cho biết đã nắm được toàn bộ vụ việc và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì những thiếu sót trong công tác truyền thông.

Phía công ty nhấn mạnh sẽ rà soát nội bộ và có quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đối với toàn bộ nhân sự, khẩn trương tuyển thêm các vị trí chuyên môn về marketing, content để nâng cao chất lượng truyền thông. Ngoài ra, SpaceSpeakers đồng thời mở hòm thư tiếp nhận góp ý trực tiếp từ khán giả và cam kết phản hồi các nội dung phù hợp trong vòng 3 ngày. Phía công ty cho biết sẽ nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế vừa qua, mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, góp ý từ người hâm mộ trong thời gian tới.

Cộng đồng fan của Soobin liên tiếp có các bài đăng phản ứng về khâu vận hành của SpaceSpeakers. Ảnh: @soobin.

"Sự đồng hành của fan là động lực, những giá trị quý báu mà công ty rất trân trọng. Chúng tôi hiểu để các dự án có thể hiệu quả và thành công đều là công sức và sự ủng hộ rất lớn từ khán giả. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn và cho chúng tôi cơ hội để lắng nghe và cải thiện mỗi ngày, mỗi giờ. Mong rằng chặng đường sắp tới, công ty và nghệ sĩ vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ các bạn", theo SpaceSpeakers.

Ồn ào liên quan đến SpaceSpeakers bắt nguồn từ sự việc KINGDOMs - cộng đồng fandom của Soobin bức xúc về việc công ty đăng tải chậm trễ các hình ảnh, clip của nghệ sĩ trong concert mới đây tại Mỹ. Sau đó, một nhân viên tên T. của SpaceSpeakers được cho là có phát ngôn không phù hợp trong thời điểm xảy ra tranh cãi trái chiều.

Sau những phản ứng trái chiều, nhân viên T. lên tiếng trên trang cá nhân và cho biết: "Bài đăng vào đúng thời điểm mọi người đang quan tâm đến một số vấn đề của công ty nên đã vô tình tạo ra sự liên tưởng và hiểu lầm rằng tôi đang nhắm đến ai đó hoặc ám chỉ một sự việc cụ thể. Tôi xin khẳng định đó không phải là mục đích của bài đăng".

Dù vậy, fan của Soobin vẫn để lại nhiều bình luận, phản ứng. Sau đó, Rhymastic cũng trực tiếp để lại bình luận: "T. là nhân sự phụ trách chính cho Rhymastic ở công ty, còn nhân sự phụ trách cho Soobin là người khác. Bài đăng T. viết cũng từ chuyện nội bộ không liên quan gì đến KINGDOMs. Ngày mấy anh em đi diễn ở Mỹ, các anh em nghệ sĩ được đi chơi còn mấy đứa chỉ ru rú quanh sân khấu để lo việc do nhiều nhân sự bị trượt visa và team thiếu nhân lực trầm trọng". Rhymastic mong khán giả không hiểu lầm và hãy đối xử nhẹ nhàng, khách quan.