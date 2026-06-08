'Ma xó' gây sốt

Bộ phim kinh dị có Tín Nguyễn đóng chính thu mở màn hơn 50 tỷ đồng. Phim đang tạo được sự quan tâm, thảo luận trên mạng xã hội.

Thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy Ma xó không có đối thủ ngoài phòng vé cuối tuần qua. Ngay sau khi ra mắt, bộ phim kinh dị gắn nhãn 18+ đã chấm dứt chuỗi ngày top 1 phòng vé của bom tấn hoạt hình Nhật Bản Doraemon.

Tín Nguyễn và Avin Lu đóng chính trong Ma xó.

Tính tới cuối ngày 7/6, doanh thu Ma xó đã vượt 52 tỷ đồng - thành tích đáng kinh ngạc với phim kinh dị nội địa. Riêng trong ngày cuối tuần, dự án do Phan Bá Hỷ đạo diễn dắt túi hơn 15 tỷ đồng trên khoảng 4.200 suất chiếu. Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, việc Ma xó đạt doanh thu trăm tỷ là hoàn toàn khả thi.

Với thời lượng 102 phút, Ma xó kể về cuộc sống bí bách của đôi vợ chồng nghèo Phú và Thảo. Từng một lần sảy thai, cả hai nay phải bằng mọi giá chăm sóc cái thai yếu ớt trong bụng Thảo. Thế rồi, cuộc sống của họ đảo lộn kể từ khi người mẹ chồng già yếu qua đời.

Giữa lúc tuyệt vọng, Thảo nghe lời một thầy cúng thực hiện nghi thức thỉnh vong cô hồn về làm ma xó, trấn giữ ngôi nhà và bảo vệ thai nhi. Quyết định này dần lật mở một bi kịch tưởng như đã bị chôn vùi vĩnh viễn.

Ma xó quy tụ dàn diễn viên quen thuộc gồm Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu, Hạnh Thúy hay Sỹ Hậu... Sau những suất chiếu đầu tiên, tác phẩm đang nhận về phản ứng khá tích cực, với nhiều lời khen xoay quanh câu chuyện hấp dẫn dù ý tưởng thực tế không quá mới mẻ. Diễn xuất của dàn diễn viên cũng được nhận xét thuyết phục.

Trở lại với diễn biến phòng vé, nếu tuần qua chứng kiến hiện tượng Ma xó, thì một tác phẩm nội địa khác là Ốc mượn hồn lại rơi vào cảnh không mấy khả quan.

Phim hiện đã bị giảm mạnh suất chiếu, trong ngày 7/6 chỉ còn khoảng 630 suất, mang về 600 triệu đồng - con số báo động với một tác phẩm vừa ra rạp không lâu. Nhờ màn chạy đà từ chuỗi ngày bán suất đặc biệt, tổng doanh thu Ốc mượn hồn đạt 14 tỷ đồng . Song với tình hình phòng vé hiện tại, tác phẩm của Đinh Tuấn Vũ nhiều khả năng sẽ phải dừng chân trong ngưỡng doanh thu 20 tỷ. Con số này rõ ràng chưa thể giúp nhà sản xuất thu hồi vốn.

Lầu chú hỏa có màu sắc khá lạ với mặt bằng phim kinh dị Việt.

Tuần này, rạp Việt chào đón thêm một phim nội địa khác ra mắt là Lầu chú hỏa, cũng thuộc thể loại kinh dị. Tác phẩm của đạo diễn Hùng Trần gây được ấn tượng ban đầu khi thử nghiệm màu sắc Found-footage (những thước phim được tìm thấy) khá lạ lẫm với kinh dị Việt. Tuy nhiên, việc dàn cast không có bất kỳ diễn viên nổi tiếng nào có thể sẽ là trở ngại với chiến dịch truyền thông, đòi hỏi Lầu chú hỏa phải có chất lượng nổi bật để kéo chân khán giả.