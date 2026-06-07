Chồng cũ Triệu Vy trốn hầu tòa

Hoàng Hữu Long không có mặt trong phiên tòa xét xử hôm 5/6 với lý do bị bệnh tim, đề nghị được tham gia bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị thẩm phán bỏ.

Theo trang 163, vụ kiện đòi khoản nợ hơn 100 triệu HKD nhằm vào Hoàng Hữu Long, vừa được đưa ra xét xử lần đầu vào ngày 5/6.

Hoàng Hữu Long và Triệu Vy thời còn bên nhau. Ảnh: Weibo.

Tại phiên tòa, phía Thái Nhất Phượng (người đệ đơn kiện Hoàng Hữu Long) cho biết khoảng 10 năm trước, Hoàng Hữu Long đã vay 60 triệu AUD từ một tập đoàn để tham gia hoạt động cờ bạc tại các sòng bài ở Australia.

Với vai trò người bảo lãnh cho khoản vay, theo thỏa thuận, Thái Nhất Phượng đáng lẽ được nhận khoản hoa hồng lên tới hơn 100 triệu HKD. Tuy nhiên, Hoàng Hữu Long chưa thanh toán số tiền này.

Phía luật sư của Hoàng Hữu Long phản bác rằng khoản vay được thực hiện với tập đoàn nên quyền đòi nợ thuộc về tập đoàn, không phải Thái Nhất Phượng. Luật sư cũng cho biết thân chủ hiện đang ở Pháp và gặp vấn đề về tim mạch, không thể ngồi máy bay hơn ba giờ đồng hồ để đến Hong Kong nên đề nghị được tham gia phiên tòa bằng hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị thẩm phán bác bỏ, do phía Hoàng Hữu Long không cung cấp được hồ sơ y tế chứng minh tình trạng sức khỏe, đồng thời chưa đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý để được xét xử từ xa.

Đáng chú ý, ông chủ của tập đoàn cho Hoàng Hữu Long vay tiền được cho là doanh nhân Châu Trác Hoa, thường được biết đến với biệt danh Tẩy Mễ Hoa. Người này hiện thụ án 18 năm tù.

Thái Nhất Phượng khẳng định từng tham gia một cuộc họp trực tuyến với cả Tẩy Mễ Hoa và Hoàng Hữu Long. Theo lời cô, Tẩy Mễ Hoa đã yêu cầu Hoàng Hữu Long chi 220 triệu HKD cho sòng bài, và cô cũng có mặt trong cuộc trao đổi đó. Thái Nhất Phượng sử dụng tình tiết này để chứng minh mình là chủ nợ hợp pháp, song phía Hoàng Hữu Long bác bỏ lập luận trên.

Thái Nhất Phượng xuất thân trong một gia đình giàu có tại Hong Kong. Chồng cô là Thịnh Phẩm Nho, hậu duệ của đại thương gia nổi tiếng cuối thời Thanh Thịnh Tuyên Hoài. Tuy nhiên, Thịnh Phẩm Nho đã qua đời vì bệnh tật vào năm ngoái, khiến việc theo đuổi vụ kiện đòi nợ hiện nay do một mình cô đảm nhận.

Doanh nhân Thái Nhất Phượng. Ảnh: Weibo.

Hoàng Hữu Long và Triệu Vy kết hôn năm 2008. Có thời điểm, khối tài sản của hai người được truyền thông ước tính lên tới hàng tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, từ năm 2024, Hoàng Hữu Long liên tiếp vướng vào nhiều vụ kiện đòi nợ với tổng số tiền được cho là vượt quá một tỷ HKD.

Về phía Triệu Vy, tháng 12/2024, nữ diễn viên đã công bố thông tin ly hôn, đồng thời tuyên bố không liên quan đến các nghĩa vụ tài chính và tranh chấp nợ nần của chồng cũ.