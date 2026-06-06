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Giải trí

Taylor Swift và cầu thủ cao 1,96 m tổ chức đám cưới ở đâu

  • Thứ bảy, 6/6/2026 19:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhiều nguồn tin thân cận tiết lộ đám cưới của siêu sao âm nhạc và cầu thủ Travis Kelce sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu đa năng Madison Square Garden.

Theo Page Six, Madison Square Garden là sân nhà của đội Knicks, Rangers và cũng là nơi diễn ra vô số buổi hòa nhạc, bao gồm cả các concert của Swift.

“Mọi người đều đã được yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối”, nguồn tin cho biết.

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Taylor Swift và Travis Kelce được cho là sẽ tổ chức đám cưới vào đầu tháng 7 tại Madison Square Garden. Ảnh: IGNV.

Trước đó, Page Six từng đưa tin siêu sao nhạc pop và ngôi sao bóng bầu dục của Kansas City Chiefs đang lên kế hoạch kết hôn tại New York dịp cuối tuần lễ Quốc khánh Mỹ, vào khoảng ngày 3/7. Đáng chú ý, Madison Square Garden cũng không có sự kiện nào được lên lịch từ ngày 29/6 đến ngày 6/7.

Một nguồn tin cho biết khi lựa chọn địa điểm cho sự kiện trọng đại này, “quyền riêng tư là ưu tiên hàng đầu đối với cả hai”. Nguồn tin nói thêm rằng kế hoạch hiện tại có thể bao gồm việc đưa khách mời đến địa điểm bằng những chiếc xe bus có kính tối màu, đồng thời tận dụng nhiều lối vào khác nhau cùng hệ thống an ninh nghiêm ngặt của Madison Square Garden.

Đây được cho là địa điểm tổ chức khá độc lạ với một lễ cưới. “Nhưng nếu bạn có hàng tỷ USD, bạn hoàn toàn có thể biến không gian đó thành địa điểm tổ chức đám cưới thôi”, một nguồn tin cho hay.

Taylor Swift từng biểu diễn tại đây tổng cộng tám lần: một lần trong tour diễn Fearless năm 2009, hai lần trong tour Speak Now và bốn lần tại chương trình Z100 Jingle Ball.

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Đôi uyên ương thời gian qua liên tục xuất hiện cùng nhau. Ảnh: GC Images.

Về danh sách khách mời, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, chị em nhà Haim, Suki Waterhouse, Gigi Hadid và Selena Gomez là những cái tên sẽ xuất hiện trong hôn lễ của Taylor Swift.

Tháng trước, Swift và Kelce nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện tại New York, dùng bữa tại các địa điểm như Or’esh và Via Carota. Khi đó, nhiều người còn đồn đoán rằng hai siêu sao có mặt tại thành phố để giám sát công tác chuẩn bị cho ngày trọng đại.

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Hoàng Nhi

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  • Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

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  • Selena Marie Gomez

    Selena Marie Gomez

    Selena Marie Gomez là ca sĩ và diễn viên người Mỹ, cô bắt đầu sự nghiệp của mình từ chương trình Barney & Friends khi mới 7 tuổi. Selena được biết đến với vai chính Alex Russo trong phim truyền hình dài tập Wizards of Waverly Place trên kênh Disney Channel. Sự nghiệp của cô đã mở rộng sang âm nhạc với album solo đầu tiên mang tên "Stars Dance" (2013) đứng đầu Billboard 200 của Mỹ. Năm 2008, Selena Gomez đã được chỉ định làm Đại sứ thiện chí của UNICEF.

    • Ngày sinh: 22/07/1992
    • Chiều cao: 1.65 m
    • Ca khúc: Round & round, Love you like a love song, For you, Come & get it,...

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