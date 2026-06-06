Taylor Swift và cầu thủ cao 1,96 m tổ chức đám cưới ở đâu

Nhiều nguồn tin thân cận tiết lộ đám cưới của siêu sao âm nhạc và cầu thủ Travis Kelce sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu đa năng Madison Square Garden.

Theo Page Six, Madison Square Garden là sân nhà của đội Knicks, Rangers và cũng là nơi diễn ra vô số buổi hòa nhạc, bao gồm cả các concert của Swift.

“Mọi người đều đã được yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối”, nguồn tin cho biết.

Taylor Swift và Travis Kelce được cho là sẽ tổ chức đám cưới vào đầu tháng 7 tại Madison Square Garden. Ảnh: IGNV.

Trước đó, Page Six từng đưa tin siêu sao nhạc pop và ngôi sao bóng bầu dục của Kansas City Chiefs đang lên kế hoạch kết hôn tại New York dịp cuối tuần lễ Quốc khánh Mỹ, vào khoảng ngày 3/7. Đáng chú ý, Madison Square Garden cũng không có sự kiện nào được lên lịch từ ngày 29/6 đến ngày 6/7.

Một nguồn tin cho biết khi lựa chọn địa điểm cho sự kiện trọng đại này, “quyền riêng tư là ưu tiên hàng đầu đối với cả hai”. Nguồn tin nói thêm rằng kế hoạch hiện tại có thể bao gồm việc đưa khách mời đến địa điểm bằng những chiếc xe bus có kính tối màu, đồng thời tận dụng nhiều lối vào khác nhau cùng hệ thống an ninh nghiêm ngặt của Madison Square Garden.

Đây được cho là địa điểm tổ chức khá độc lạ với một lễ cưới. “Nhưng nếu bạn có hàng tỷ USD, bạn hoàn toàn có thể biến không gian đó thành địa điểm tổ chức đám cưới thôi”, một nguồn tin cho hay.

Taylor Swift từng biểu diễn tại đây tổng cộng tám lần: một lần trong tour diễn Fearless năm 2009, hai lần trong tour Speak Now và bốn lần tại chương trình Z100 Jingle Ball.

Đôi uyên ương thời gian qua liên tục xuất hiện cùng nhau. Ảnh: GC Images.

Về danh sách khách mời, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, chị em nhà Haim, Suki Waterhouse, Gigi Hadid và Selena Gomez là những cái tên sẽ xuất hiện trong hôn lễ của Taylor Swift.

Tháng trước, Swift và Kelce nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện tại New York, dùng bữa tại các địa điểm như Or’esh và Via Carota. Khi đó, nhiều người còn đồn đoán rằng hai siêu sao có mặt tại thành phố để giám sát công tác chuẩn bị cho ngày trọng đại.