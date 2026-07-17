Ý Nhi và Phương Anh gây bàn tán

Một clip ghi lại cảnh hai nàng hậu tại sự kiện làm dấy lên bàn tán cả hai "bằng mặt không bằng lòng". Phương Anh sau đó có động thái lên tiếng giải thích.

Mới đây, một clip ghi lại khoảnh khắc Hoa hậu Ý Nhi và Á hậu Phương Anh trên thảm đỏ một sự kiện gây chú ý trên mạng xã hội. Xuất hiện tại sự kiện, Ý Nhi diện bộ đầm đính kết đá lấp lánh, để kiểu tóc búi quý phái. Trong khi, Phương Anh lựa chọn đầm cúp ngực chất liệu bán xuyên thấu với màu xanh vàng lạ mắt.

Song, sự chú ý của dân mạng đổ dồn về phản ứng của hai nàng hậu nhà Sen Vàng. Clip ghi lại khoảnh khắc Phương Anh đã đứng sẵn ở khu vực thảm đỏ, sau đó Ý Nhi được một trợ lý dẫn đến bên cạnh. Ý Nhi có hành động cúi đầu chào những người xung quanh. Thời điểm này, Phương Anh quay đầu nhìn về phía Ý Nhi. Tuy nhiên, cô nàng có biểu cảm được cho là thờ ơ, lạnh nhạt.

Phương Anh (ảnh trái) lên tiếng sau khi khoảnh khắc gặp Ý Nhi gây bàn tán. Ảnh: FBNV.

Phản ứng của á hậu Miss Grand Vietnam 2025 sau đó trở thành chủ đề bàn tán. Xuất hiện một số luồng ý kiến trái chiều về việc Phương Anh không đáp lại lời chào của đồng nghiệp, hay có thái độ được cho là không thân thiện. Song, nhiều ý kiến khác bênh vực người đẹp, cho rằng do góc quay gây hiểu lầm.

Trước những bàn tán của dân mạng, Phương Anh sau đó đã có động thái lên tiếng. Ngay tại phần bình luận của clip gây xôn xao, Phương Anh phủ nhận việc "thể hiện thái độ" với Ý Nhi. "Em đã chào chị Nhi lúc chị còn chưa đi lên trên. Lúc chị Nhi cúi đầu là chào anh Nam và phóng viên chứ không phải đang chào em. Mong mọi người không hiểu lầm", á hậu bày tỏ.

La Ngọc Phương Anh sinh năm 2005, quê An Giang. Cô từng đăng quang Á khôi Miss FPTU Cần Thơ và tham gia Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, trước khi đoạt giải Á hậu 4 tại Miss Grand Vietnam 2025.

Ý Nhi sinh năm 2002 tại Bình Định (nay là Gia Lai). Cô đăng quang Miss World Vietnam 2023, sau đó thi Miss World 2025 tại Ấn Độ và dừng chân ở top 40.