Thiên Ân mua nhà ở TP.HCM

Hoa hậu chia sẻ tin vui khi mua được căn nhà đầu tiên ở TP.HCM sau 4 năm đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đăng tải khoảnh khắc đáng nhớ bên ba trong tổ ấm mới. Cô chia sẻ tin vui mua được căn nhà đầu tiên tại TP.HCM sau 4 năm trở thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

"Cuối cùng thì em đã có căn nhà đầu tiên để đón ba về ở rồi", người đẹp chia sẻ.

Trong bức ảnh, Thiên Ân diện trang phục thanh lịch ngồi gần ba ở phòng khách. Tổ ấm mới của hoa hậu có ban công, được thiết kế theo phong cách tối giản, với màu sắc chủ đạo là kem, be.

Thiên Ân chia sẻ ảnh bên cha trong căn nhà mới. Ảnh: FBNV.

Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng tới Thiên Ân. Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ lại bài đăng của Thiên Ân và bình luận: "Em Bơ giỏi".

Việc mua nhà mới và đón ba vào sống chung là mong muốn từ lâu của Thiên Ân. Nhiều năm qua, hai ba con cô sống trong căn nhà thuê ở TP.HCM.

Trong bài phỏng vấn trên Tri Thức - Znews vào năm 2024, Thiên Ân cho biết: "Tôi vẫn cố gắng mỗi ngày và tập trung cho công việc. Mục tiêu ở tuổi 30 của tôi là có thể mua được một căn nhà tại TP.HCM, để không phải đi thuê nữa. Tôi manifest liên tục, chia sẻ nhiều để mong muốn thành hiện thực".

Thời điểm đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Thiên Ân chia sẻ về gia cảnh khó khăn, mẹ mất sớm vì ung thư.

Để có thể theo đuổi việc học tại Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đoàn Thiên Ân làm thêm ở tiệm kính mát, bán đồng hồ và nhiều mặt hàng online. Toàn bộ chi phí học tập, cuộc sống, một mình Thiên Ân phải tự lo lắng, trang trải.

Ông Bảo Hùng, ba của Thiên Ân chia sẻ con gái vốn độc lập, tự tin và biết tự lo cho bản thân. Ba Đoàn Thiên Ân luôn tin tưởng con gái sẽ sớm thành công.

"Khi mẹ Ân qua đời, con tự lực bươn chải và không sợ khó khăn. Ân rất ngoan, bản lĩnh và cá tính nên tôi tin con sẽ vượt qua tất cả", ông chia sẻ.

Thiên Ân tham gia nhiều dự án phim ảnh. Ảnh: FBNV.

Sinh năm 2000, Thiên Ân từng gây chú ý khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, sau đó thi Miss Grand International nhưng không tiến sâu.

Những năm gần đây, Thiên Ân hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Cô tham gia nhiều dự án điện ảnh và tạo dấu ấn với Nụ hôn bạc tỷ và Hẹn em ngày nhật thực.