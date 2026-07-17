Nữ diễn viên đang ở tháng thứ 7 của thai kỳ. Cô cho biết mang thai bé gái và háo hức chờ ngày con chào đời.

Thúy Diễm chia sẻ hạnh phúc khi mang thai con gái. Nữ diễn viên đang ở tháng thứ 7 của thai kỳ. Để kỷ niệm cột mốc quan trọng, các thành viên trong gia đình cùng thực hiện bộ ảnh chung.

Cô cho biết: "Khi bác sĩ thông báo là bé gái, tôi xúc động lắm. Thật sự đây là điều cả hai vợ chồng và ông bà nội ngoại hai bên đều mong ước. Có một cậu con trai và một cô con gái là điều mà gia đình vẫn hay nhắc đến suốt nhiều năm nay".

Hiện nữ diễn viên đã bắt đầu chuẩn bị phòng riêng, quần áo và những món đồ sơ sinh để chuẩn bị chào đón con gái.

Thúy Diễm mang thai con gái. Ảnh: NVCC.

"Mang thai ở tuổi 40 không phải là điều dễ dàng với tôi nên dù là con trai hay gái thì con khỏe mạnh vẫn là điều quan trọng nhất. Nhưng đúng là khi biết mình sắp có một cô con gái, cảm giác rất khác. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện mặc váy đôi với con, làm tóc cho con hay cùng con lớn lên như hai người bạn", Thúy Diễm tâm sự.

Lương Thế Thành nói em bé là món quà mà cả hai vợ chồng cùng hai bên gia đình đã mong chờ từ rất lâu. "Tôi cứ tưởng lần hai sẽ bớt hồi hộp hơn nhưng hóa ra vẫn nguyên vẹn cảm giác háo hức như lần đầu. Chỉ khác là lần này mình bình tĩnh hơn, biết phải chuẩn bị những gì để chăm sóc hai mẹ con thật tốt", chồng Thúy Diễm bày tỏ.

Trong suốt thai kỳ của Thúy Diễm, Lương Thế Thành gần như sắp xếp lại toàn bộ lịch trình để có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Anh luôn nhắc vợ ăn đúng bữa, nghỉ ngơi đúng giờ và hạn chế làm việc quá sức. "Anh Thành gần như quản lý luôn chuyện ăn uống của tôi. Ngày nào cũng nhắc phải ăn nhiều, bồi bổ, uống đủ nước, ngủ sớm. Nhiều lúc tôi đùa mình giống như có thêm một bác sĩ riêng ở nhà", Thúy Diễm chia sẻ.

Thúy Diễm - Lương Thế Thành vừa kỷ niệm 10 năm kết hôn vào ngày 14/4. Trong cột mốc quan trọng, nam diễn viên nhắn nhủ người bạn đời: "Cảm ơn em đã luôn bên anh suốt 10 năm qua, cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Cảm ơn em đã cho anh tất cả. Chúng ta sẽ còn nhiều cái 10 năm như thế nữa và đón chờ nhiều điều hạnh phúc trong tương lai em nhé. Anh yêu em".