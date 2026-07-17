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Giải trí

Phim Châu Tinh Trì bị 'ăn xén' doanh thu?

  • Thứ sáu, 17/7/2026 19:20 (GMT+7)
  • 36 phút trước

"Kung fu nữ túc" đã thu 1 tỷ NDT chỉ sau chưa đầy 10 ngày công chiếu. Song, khán giả đang đặt nghi vấn tác phẩm bị một số cụm rạp "ăn xén" doanh thu.

Theo China Times, Kung fu nữ túc do Châu Tinh Trì tự biên kịch kiêm đạo diễn đang tạo ra cơn sốt tại phòng vé Trung Quốc trong dịp hè. Tác phẩm vượt mốc doanh thu 1 tỷ NDT chỉ sau chưa đầy 10 ngày ra rạp, hiện trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả.

Một trong những chủ đề đang thu hút chú ý là Kung fu nữ túc vướng nghi vấn bị "ăn xén doanh thu", khi một bộ phận người xem chỉ ra điểm bất thường trong quá trình mua vé. Cụ thể, vài ngày qua, một số tài khoản phản ánh trên mạng xã hội khi mua vé phim Châu Tinh Trì, họ nhận được hóa đơn không chính thức hoặc thông tin trên vé không trùng khớp với bộ phim thực tế được xem.

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Châu Tinh Trì chia sẻ lại loạt ảnh khán giả phản ánh vé phim bất thường.

Theo Sinchew, khái niệm "ăn xén doanh thu phòng vé" là việc cụm rạp sử dụng hình thức bán vé bất thường để giữ lại khoản tiền bán vé lẽ ra phải được ghi nhận vào doanh thu chính thức của phim. Điều này ảnh hưởng đến phần chia lợi nhuận của nhà sản xuất cũng như số liệu phòng vé.

Trước những thông tin trên, phía nhà phát hành phim đã lên tiếng. "Xây dựng văn hóa xem phim văn minh... kiên quyết phản đối hành vi che giấu, khai thiếu doanh thu phòng vé", đơn vị này cho biết. Phía phát hành cũng công bố nhiều kênh tiếp nhận tố giác, kêu gọi khán giả nếu phát hiện vé có dấu hiệu bất thường hãy lưu giữ bằng chứng, bao gồm ảnh chụp vé, tên rạp, thành phố, địa chỉ và suất chiếu, sau đó báo cáo lại để được giải quyết.

Châu Tinh Trì mới đây cũng có động thái gây chú ý khi chia sẻ lại những bức ảnh khán giả phản ánh vé phim bất thường trên Instagram cá nhân.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên thị trường điện ảnh Trung Quốc xảy ra tranh cãi về tình trạng "ăn chặn doanh thu phòng vé". Trước đó, nhiều bom tấn như Lưu lạc địa cầu, Moon Man hay Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải cũng từng vướng nghi vấn tương tự. Trong bối cảnh áp lực kinh doanh ngày càng lớn, một số rạp được cho là gian lận khi giữ lại một phần tiền bán vé.

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Bộ phim của Châu Tinh Trì đã thu hơn 1 tỷ NDT. Ảnh: Weibo.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là khán giả mua vé xem phim A nhưng hệ thống lại xuất vé của phim B. Ngoài ra, một số rạp còn thay vé xem phim chính thức bằng hóa đơn viết tay hoặc hóa đơn dịch vụ ăn uống, khiến doanh thu không được ghi nhận vào hệ thống thống kê chính thức. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại cho nhà sản xuất mà còn làm sai lệch số liệu phòng vé, ảnh hưởng đến việc sắp xếp suất chiếu, chiến lược quảng bá cũng như các quyết định đầu tư của ngành điện ảnh.

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Hoàng Nhi

Kung fu nữ túc Châu Tinh Trì

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