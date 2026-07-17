Nữ diễn viên "Mưa đỏ" gia nhập đường đua bikini hè, khoe hình thể nóng bỏng. Thời gian qua, Hạ Anh theo đuổi phong cách nữ tính, gợi cảm.

Trên trang cá nhân với 55.000 người theo dõi, Hạ Anh gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới. Người đẹp xuất hiện táo bạo với trang phục bikini trắng tôn đường cong quyến rũ, kết hợp khăn sarong kẻ sọc hồng buộc lệch hông. Tông màu sáng giúp tổng thể trông nhẹ nhàng, năng lượng, phù hợp tinh thần nghỉ dưỡng.

Hình ảnh quyến rũ của Hạ Anh. Ảnh: FBNV.

Diễn viên Mưa đỏ trang điểm nhẹ, với má hồng nhẹ và son môi hồng cam tôn đường nét gương mặt thanh thoát. Cô lựa chọn kiểu tóc xõa tự nhiên, tạo nhiều dáng quyến rũ cạnh bãi biển. "Kịp đi biển chào hè", Hạ Anh chú thích.

Bài đăng của diễn viên sinh năm 1995 thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, dân mạng để lại lời khen cho vóc dáng của Hạ Anh. Cô được nhận xét có tỷ lệ cơ thể đẹp, vòng eo thon gọn, săn chắc.

Thời gian qua, Hạ Anh theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, nữ tính. Diễn viên chuộng các trang phục cúp ngực, ôm sát với chất liệu xuyên thấu mỗi khi đi dự sự kiện. Đời thường, người đẹp lựa chọn phong cách trẻ trung với những thiết kế đầm công chúa hay đồ jeans năng động. Đôi khi, cô cũng làm mới bản thân trong những trang phục menswear cá tính.

Hạ Anh được nhiều khán giả biết tới sau Mưa đỏ. Ảnh: FBNV.

Hạ Anh sinh năm 1995, từng tham gia nhiều dự án phim như Cả một đời ân oán, Cô gái đến từ hôm qua, Yêu đi, đừng sợ... trước khi nổi tiếng với Mưa đỏ - tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử rạp Việt. Cô đảm nhận vai Hồng, người con gái lái đò trên sông Thạch Hãn, cũng là bóng hồng duy nhất trong phim.

Hạ Anh sở hữu chiều cao 1,63 m, khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn. Trên trang cá nhân, người đẹp chăm chỉ chia sẻ những hoạt động trong công việc và đời thường. Song cô hiếm khi nhắc đến chuyện tình cảm. Sắp tới, cô tái ngộ khán giả màn ảnh rộng trong Lên hương, một dự án phim của đạo diễn Khương Ngọc.