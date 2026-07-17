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Giải trí

Phim của Christopher Nolan làm 'đảo lộn' rạp Việt

  • Thứ sáu, 17/7/2026 15:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

"The Odyssey" tạo nên cơn sốt phòng vé toàn cầu ngay khi vừa ra mắt. Tác phẩm leo lên vị trí top 1 rạp Việt trong ngày 17/7, truất ngôi vương của "Minions & Quái vật".

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, The Odyssey là cái tên đang được săn đón nhất ở rạp Việt hiện tại. Trong sáng đầu tiên công chiếu chính thức, tác phẩm đã thu hơn 6 tỷ đồng, tính cả doanh thu từ lượng vé đặt trước.

Đáng chú ý, suất chiếu phim tại các rạp IMAX gần như đã bị phủ kín. Trên mạng xã hội và các diễn đàn phim, nhiều khán giả chia sẻ về việc khó săn vé IMAX phim The Odyssey.

Không riêng tại Việt Nam, bộ phim đang trở thành tâm điểm chú ý của phòng vé toàn cầu. Chuyển thể thiên sử thi của Homer, đứa con tinh thần của Christopher Nolan là tác phẩm đầu tiên trong lịch sử được quay hoàn toàn bằng máy quay phim IMAX. Theo Variety, hiện chỉ có 25 rạp tại Mỹ đủ điều kiện trình chiếu The Odyssey bằng định dạng IMAX 70mm, khiến nhiều khán giả phải buộc phải đi xuyên bang để được thưởng thức tác phẩm một cách trọn vẹn.

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The Odyssey tạo nên cơn sốt săn vé IMAX trên toàn cầu. Ảnh: Universal.

Thực tế, các suất chiếu định dạng IMAX 70mm đã được mở bán từ năm ngoái và cháy vé trong trong chớp mắt vì số lượng người muốn đặt mua quá đông đảo. The Odyssey mở bán vé lại đợt 2 hôm 4/6, tiếp tục rơi vào tình trạng cháy vé chỉ sau ít phút.

Theo Variety, điều này là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của cái tên Christopher Nolan, cũng như sự háo hức của khán giả muốn chứng kiến ông sẽ làm gì để vượt qua thành công của Oppenheimer - tác phẩm từng đoạt tượng vàng Oscar 2025 tại hạng mục Phim truyện xuất sắc.

Trở lại với The Odyssey, dự án có kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu USD, biến nó trở thành một trong những bộ phim gắn nhãn R đắt đỏ nhất lịch sử, vượt qua những cái tên nổi tiếng khác như Joker: Folie à Deux hay Deadpool & Wolverine. Cộng thêm với khoảng 125 triệu USD phí phát hành, marketing, phim ước tính cần thu khoảng 650-700 triệu USD để đạt điểm hòa vốn.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Nolan có lý

Với thương hiệu đạo diễn, quy mô khổng lồ cho tới sức hút từ dàn diễn viên "trong mơ", thành bại của "The Odyssey" không thể bị quyết định bởi số lượng bình luận tiêu cực.

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The Odyssey Christopher Nolan thần thoại Hy Lạp Minions Quái vật

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