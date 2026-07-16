Cuộc sống của người đẹp từng ‘từ chối yêu Châu Tinh Trì’

Bách An Ni (Ann Bridgewater) sau khi giải nghệ chuyển sang làm nhà tâm lý học lâm sàng và chuyên gia hoạt động trị liệu.

Theo China Times, "bông hồng lai" nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong thập niên 1980 Bách An Ni đã rời xa làng giải trí hơn 30 năm nhưng cuộc sống của bà vẫn được dân mạng quan tâm. Mới đây, nữ diễn viên đón sinh nhật tuổi 60. Nhân dịp này, con gái bà là Hứa Ân Di đăng tải lời chúc bằng tiếng Anh trên mạng xã hội, kèm theo đoạn video ghi lại những khoảnh khắc giữa hai mẹ con suốt những năm qua.

"Chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ luôn là ngôi sao Bắc Cực của con, là chỗ dựa vững chắc nhất của con. Con mong mọi người trên thế giới đều có thể giống như mẹ", Hứa Di Ân bày tỏ.

Trong đoạn video, Hứa Ân Di và em gái khi còn nhỏ vô tư chơi đùa. Một người đứng cạnh hỏi Bách An Ni liệu cô có đồng tình với hành động tinh nghịch của các con hay không. Đáp lại, nữ diễn viên không hề ngăn cản hay trách mắng, cho thấy quan điểm nuôi dạy con cái rất cởi mở. Ở những khoảnh khắc khác được chia sẻ, nữ diễn viên thoải mái, vui cười khi chơi trượt băng với con gái.

Những hình ảnh về Bách An Ni được con gái chia sẻ. Ảnh: IGNV.

Sau khi giải nghệ, Bách An Ni hiện chuyển sang làm nhà tâm lý học lâm sàng và chuyên gia hoạt động trị liệu. Cô còn thành lập một công ty phát triển trò chơi điện tử nhằm hỗ trợ trẻ mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) cải thiện khả năng tập trung. Những năm gần đây, Bách An Ni thỉnh thoảng xuất hiện tại các buổi công chiếu phim của con gái.

Bách An Ni mang ba dòng máu Trung Quốc, Anh và Malaysia. Không chỉ nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, cô còn có học vấn tốt, từng được Đại học Oxford nhận vào học và là nhà vô địch trượt băng nghệ thuật Hong Kong. Sau khi được nhà sản xuất Hoàng Bách Minh phát hiện, cô quyết định bước chân vào làng giải trí, ra mắt với bộ phim Công viên vui vẻ.

Sau đó, Bách An Ni liên tiếp góp mặt trong nhiều tác phẩm kinh điển như Cà ri và Ớt, Đội nữ đặc cảnh Bá Vương Hoa, Ma vui vẻ, nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Hong Kong thập niên 1980, sánh vai cùng Trương Mạn Ngọc và Chung Sở Hồng.

Bách An Ni từng là ngôi sao của điện ảnh Hong Kong những năm 1980. Ảnh: China Times.

Khi hợp tác với Châu Tinh Trì trong Cà ri và Ớt và Một cuốn truyện tranh làm nên sự nghiệp, truyền thông Hong Kong từng đưa tin nam diễn viên hai lần theo đuổi Bách An Ni nhưng đều bị cô từ chối.

Ngoài ra, cô cũng vướng tin đồn tình cảm với Lương Triều Vỹ sau khi đóng chung Ba gã phong trần. Bách An Ni còn có mối quan hệ thân thiết với Trương Quốc Vinh sau lần hợp tác trong Chỉ vì em. Tài tử từng đảm nhận vai trò cố vấn tạo hình cho nữ diễn viên.