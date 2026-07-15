Tình tin đồn của vợ cũ Tom Cruise là ai

Katie Holmes làm dấy lên tin đồn hẹn hò sau khi được bắt gặp nắm tay nghệ sĩ thị giác Jason Bard Yarmosky trong một sự kiện cuối tuần qua.

Theo Page Six, tối 11/7, cả hai cùng tham dự buổi chiếu phim The Invite của đạo diễn Olivia Wilde tại rạp East Hampton Regal UA (New York, Mỹ).

Một người có mặt tại sự kiện chia sẻ với tờ People rằng Holmes và Yarmosky tỏ ra rất tình cảm. "Anh ấy thường xuyên ghé sát, thì thầm vào tai Katie, còn cô ấy liên tục tủm tỉm và thậm chí là bật cười. Họ ở bên nhau rất tự nhiên, Katie giữ nụ cười suốt cả buổi tối", người này chia sẻ.

Katie Holmes bị bắt gặp nắm tay Yarmosky. Ảnh: Instar Images.

Theo nguồn tin, Holmes và Yarmosky ngồi cạnh nhau suốt buổi chiếu phim, có lúc Katie Holmes còn tựa đầu lên vai Yarmosky. "Họ trông rất đẹp đôi", nguồn tin nói thêm.

Sau buổi chiếu phim, cả hai tiếp tục tham dự tiệc tại nhà hàng The Boat House ở East Hampton, dành thời gian trò chuyện cùng bạn bè.

Jason Bard Yarmosky sinh năm 1987, là một nghệ sĩ thị giác người Mỹ. Anh kém Katie Holmes 9 tuổi. Các tác phẩm của anh chủ yếu khai thác sự lão hóa, thời gian và ký ức - những đề tài mà Yarmosky cho biết đã say mê từ khi còn nhỏ. Nam nghệ sĩ từng có nhiều tác phẩm được đem triển lãm tại các bảo tàng danh tiếng như Bảo tàng Nghệ thuật Brooklyn, Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Crystal Bridges, Bảo tàng Nghệ thuật San Antonio và Bảo tàng Nghệ thuật Yellowstone.

Trang cá nhân của Yarmosky hiện thu hút khoảng 20.000 lượt theo dõi, nơi anh chia sẻ các tác phẩm nghệ thuật của mình cũng như những khoảnh khắc đời thường. Nam nghệ sĩ gây chú ý với ngoại hình vạm vỡ, gương mặt điển trai.

Katie Holmes được cho là đang hẹn hò Jason Bard Yarmosky. Ảnh: GC Images, IGNV.

Trước đó, hồi tháng 1, Katie Holmes từng khiến người hâm mộ đồn đoán có thể tái hợp với bạn diễn Joshua Jackson sau khi cô nhấn "thích" một bình luận kêu gọi hai người thành đôi. Tuy nhiên, tin đồn gần như bị dập tắt khi Joshua Jackson được cho là đang hẹn hò người mẫu Olivia Burgess.

Dù vậy, Katie Holmes và Joshua Jackson vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Tháng 6 vừa qua, cả hai nắm tay nhau trên thảm đỏ Liên hoan phim Tribeca khi quảng bá bộ phim Happy Hours. Trong một cuộc phỏng vấn, Joshua Jackson gọi tình bạn với Holmes là "một trong những mối quan hệ quan trọng nhất" trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp, đồng thời cho biết khoảng thời gian họ đồng hành khi còn trẻ luôn là ký ức vô cùng quý giá.

Katie Holmes và Joshua Jackson từng đóng cặp trong loạt phim truyền hình Dawson's Creek với vai Joey Potter và Pacey Whittier. Hai người cũng hẹn hò ngoài đời từ năm 1998 đến 1999.

Sau đó, Katie Holmes kết hôn với Tom Cruise và có con gái Suri vào năm 2006. Cặp sao ly hôn năm 2012. Nữ diễn viên tiếp tục hẹn hò ca sĩ Jamie Foxx trong khoảng sáu năm trước khi chia tay vào năm 2019. Những năm sau đó, cô còn được cho là có quan hệ tình cảm với đầu bếp Emilio Vitolo Jr., nhạc sĩ Bobby Wooten III.