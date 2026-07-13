'Quỷ bắt hồn' - Phim tràn ngập lỗi của Quang Tuấn

Đại diện duy nhất của điện ảnh Việt trong tháng 7 gây thất vọng vì kịch bản sơ sài, câu chuyện ngập lỗi vì dàn dựng cẩu thả, lãng phí ý tưởng.

MOVIE QUỶ BẮT HỒN

Đạo diễn Hải Bùi Thể loại Kinh dị Diễn viên Quang Tuấn, Anh Phạm, Đinh Y Nhung, Huy Anh, Gia Phong *Znews đánh giá 3,5 / 10

Sau công văn của Cục trưởng Cục Điện ảnh ban hành hồi tháng 6, trong đó bày tỏ lo ngại về sự tràn lan của dòng phim kinh dị trên thị trường và gợi ý các đơn vị sản xuất, phát hành cân đối cơ cấu thể loại, bức tranh rạp Việt tháng 7 có sự thay đổi gây chú ý. Chỉ duy nhất một tác phẩm nội địa ra rạp, giữa dàn phim quốc tế đang đua sức cạnh tranh miếng bánh ngọt phòng vé. Đây vẫn là một tác phẩm thuộc dòng kinh dị, với nhan đề Quỷ bắt hồn.

Dự án dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Hải Bùi, người đứng sau Tìm xác: Ma không đầu từng gây tranh cãi trái chiều về nội dung hồi tháng 4 năm ngoái. Thời điểm đó, tác phẩm ra mắt chưa đầy 2 tuần đã rời rạp, sửa bản dựng trước khi trở lại bán vé, song vẫn không thành công chinh phục khán giả.

Ở lần trở lại này, Hải Bùi đối diện sự hoài nghi của cả người xem giả lẫn giới chuyên môn.

Lãng phí ý tưởng

Câu chuyện Quỷ bắt hồn xoay quanh Hùng (Quang Tuấn), một người cha đơn thân vì bận bịu với công việc mà ngày càng xa cách với cậu con trai tên Khoa. Khoa từ nhỏ sống thiếu hơi ấm mẹ, lại buồn bã vì cha ít quan tâm nên thường giam mình trong căn phòng riêng, nơi cậu có thể trò chuyện với một cái bóng đen bí ẩn.

Một ngày kia, ông Hùng dẫn Khoa đi chơi, thực hiện lời hứa khi con đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tai nạn bất ngờ xảy ra giữa đường, khiến hai cha con mắc kẹt giữa một trạm xá biệt lập nơi rừng sâu. Tại đây, họ gặp phải những hiện tượng tâm linh kỳ dị và bị đẩy vào một bi kịch đáng sợ.

Quỷ bắt hồn có thời lượng khoảng 103 phút. Ở buổi ra mắt phim, đại diện nhà sản xuất tiết lộ dự án đã hoàn thiện kịch bản cách đây khoảng một năm. Tại thời điểm Cục Điện ảnh ra công văn về phim kinh dị, tác phẩm gần như đã hoàn thiện. Trong quá trình kiểm duyệt, đứa con tinh thần của Hải Bùi không bị cắt bất kỳ cảnh nào.

Quang Tuấn đóng chính trong phim.

Trên nền chất liệu tín ngưỡng dân gian về loài quỷ báo oán trở về đoạt hồn nạn nhân, biên kịch kể câu chuyện kinh dị lồng ghép những vấn đề về sang chấn tâm lý hay quy luật nhân quả. Điều mà người con đối diện là sự thiếu thốn tình cảm và kết nối với đấng sinh thành. Trong con mắt của Khoa, cha không biết giữ lời hứa, vô tâm và thích áp đặt. Từ phía ông Hùng, áp lực công việc và tình cảnh gà trống nuôi con khiến nhân vật chật vật trong việc cân bằng cuộc sống. Hơn nữa, hệ quả của một sang chấn tâm lý thuở ấu thơ vẫn đeo bám ông Hùng tới tận bây giờ.

Rắc rối xảy ra đẩy hai cha con vào một cuộc chạy đua với thời gian, để bảo vệ, giải cứu người thân và cũng là lúc nhìn nhận chính mình. Đây là lối sắp đặt quen thuộc, phổ biến ở dòng phim kinh dị hiện đại.

Đáng tiếc, tiền đề tiềm năng ấy lại chưa được chuyển hóa thành một câu chuyện đủ chặt chẽ.

Ngay từ những phút đầu, Quỷ bắt hồn đã bộc lộ vấn đề trong cách xây dựng tình huống, nhân vật. Mối quan hệ giữa ông Hùng và Khoa được xác lập chủ yếu bằng lời thoại thay vì hành động hay những chi tiết đời thường. Ông Hùng hiện lên bận rộn một cách giả tạo, trong khi sự cô độc, lạc lõng của Khoa cũng rất mơ hồ chẳng kém. Những tình huống thể hiện mâu thuẫn giữa hai cha con nặng tính dàn dựng, chưa thể giúp khán giả cảm nhận xung đột lớn thế nào, hay vì sao nó lại trở thành trung tâm cảm xúc của toàn bộ câu chuyện.

Thay vì để hình ảnh và diễn xuất lên tiếng, Quỷ bắt hồn liên tục lựa chọn cách giải thích tình huống bằng lời thoại. Tâm trạng, động cơ hay nỗi đau của nhân vật đều được phô diễn qua lời nói, khiến sự đứt gãy kết nối giữa ông Hùng và Khoa hiện lên thiếu tự nhiên. Những phân cảnh Khoa trò chuyện với thực thể siêu nhiên hiện lên kỳ quặc. Thông tin được đưa ra theo kiểu hỏi - đáp nhằm mục đích kể lể lộ liễu, thay vì phản ánh tâm lý tự nhiên của một đứa trẻ có vết thương lòng.

Điện ảnh vốn là nghệ thuật của hình ảnh cất tiếng, nơi một ánh nhìn lảng tránh, giọt nước mắt rơi hay nụ cười ngập ngừng đôi khi mang sức nặng biểu đạt hơn cả đoạn hội thoại dài đằng đẵng. Đáng tiếc là Quỷ bắt hồn lại chọn cách để lời thoại nói hộ cảm xúc nhân vật, đồng thời sử dụng âm nhạc mồi dẫn cảm xúc khán giả.

Phim ngập lỗi

Câu chuyện vốn đơn giản, không phải kiểu kịch bản nhiều tầng nghĩa hay tình huống lồng plot-twist quá phức tạp buộc người xem tự giải mã. Thế nhưng, Quỷ bắt hồn lại tạo cảm giác rối rắm một cách không cần thiết.

Đạo diễn ôm đồm nhiều tình huống râu ria, thậm chí chèn cả hài nhảm khiến mạch cảm xúc liên tục đứt gãy. Chuỗi ảo giác của nhân vật lặp đi lặp lại và các màn rượt đuổi kỳ quặc giữa thế lực tâm linh với con người khiến phim đôi lúc trở nên ngớ ngẩn trong mắt người xem.

Càng về cuối, Quỷ bắt hồn càng loay hoay trong việc giải quyết những vấn đề đã đặt ra. Câu chuyện lạc lối trong việc kể lể, giải thích bi kịch trong quá khứ dẫn đến sang chấn của ông Hùng, rồi gần như bỏ quên việc hóa giải mâu thuẫn giữa nhân vật và con trai, thứ vốn là nút thắt cảm xúc quan trọng.

Đạo diễn có ý tưởng khi cài cắm một số hình ảnh hay cảnh ẩn dụ, từ con quay đại diện cho vòng xoáy số phận cho tới những tấm gương buộc con người đối diện với những gì sâu thẳm nhất bên trong tâm trí mình, nhưng chúng hầu như không thể tạo ra khoảnh khắc đắt giá nào giữa một câu chuyện phi lý, ngập lỗi.

Hải Bùi lạm dụng âm nhạc ma mị hay những tiếng động lớn bất thình lình, cách dựng dễ bắt gặp ở những phim kinh dị không thể hù dọa khán giả bằng một câu chuyện đủ ám ảnh. Chúng tất nhiên vẫn đủ làm khán giả yếu tim giật mình, nhưng rõ ràng chưa phải món ăn ngon miệng và “hợp thời” trong mắt những thực khách khó tính.

Phim có quá nhiều sạn về tình tiết, nhân vật.

Thực tế, nhiều tình huống thiếu sức thuyết phục vì kiểu hành xử, phản ứng bất chấp lẽ thường. Ở cao trào, hình ảnh con quỷ đi bộ giữa khu rừng để tìm hai cha con đang lẩn trốn, miệng liên tục “Khoa ơi mày đâu rồi” khiến người xem bật cười vì ngớ ngẩn thay vì thấy sợ. Song, điều gây băn khoăn là việc đẩy âm lượng chát chúa kết hợp tiếng thét gào của nhân vật thừa thãi, chưa kể nhạc phim sáng tác bằng AI với phần lời mồi chài cảm xúc lộ liễu.

Trong khi, tạo hình của phản diện còn sơ sài. Phim lãng phí ngân sách vào CGI, tạo ra những cảnh nhìn vừa giả, vừa không đóng góp cho mạch cảm xúc câu chuyện.

Ở phương diện diễn xuất, Quang Tuấn có một màn trình diễn đáng quên trong sự nghiệp. Anh có sự lăn xả ở một số cảnh quay hành động, nhưng cách diễn tâm lý một màu, cũng chẳng chút khác biệt so với loạt dự án tham gia trước đó. Vẫn là hình ảnh Quang Tuấn trợn mắt, há miệng thể hiện sự giận dữ, kinh sợ cho tới ngạc nhiên... Những cơn hoảng loạn hay dằn vặt, đau khổ, tức giận của nhân vật chủ yếu được bộc lộ bằng lời thoại cường điệu, trong khi ánh mắt và biểu cảm chưa linh hoạt biến chuyển.

Tất nhiên, lỗi không hoàn toàn nằm ở Quang Tuấn, khi kịch bản vốn gượng gạo và kém thuyết phục, khiến anh dù nhiều thời lượng lên hình nhưng vẫn thiếu đất dụng võ.