Diễn viên Việt vừa lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Mới đây, tạp chí TC Candler tiếp tục công bố đề cử ở hạng mục dành cho nam của cuộc bình chọn 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Đáng chú ý, Quốc Anh cũng góp mặt trong danh sách này, bên cạnh nhiều ngôi sao quốc tế như cầu thủ Shohei Ohtani, cầu thủ Jude Bellingham, ca sĩ Minhyuk, ca sĩ Sombr hay nhiếp ảnh gia Chuando Tan...

Quốc Anh thời gian gần đây là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt, xuất hiện trong nhiều dự án phim ảnh gây được tiếng vang. Anh được liệt kê trong nhóm "F4 nam thần" của màn ảnh nội địa, bên cạnh Ma Ran Đô, Võ Điền Gia Huy và Trần Ngọc Vàng.

Quốc Anh được nhiều khán giả nhận xét là có ngoại hình nổi bật trong nhóm F4, với chiều cao ấn tượng 1,86 m, thân hình săn chắc với tỷ lệ đẹp. Nam diễn viên sinh năm 1998 sở hữu gương mặt điển trai, hiền lành, nụ cười tươi dễ tạo thiện cảm với người đối diện.

Sự nghiệp diễn xuất của Quốc Anh đang có tiến triển tốt khi liên tục góp mặt trong những dự án phim lớn, sau một quãng thời gian dài loay hoay tìm chỗ đứng trong showbiz. Vài năm đổ lại, anh dắt túi nhiều dự án đạt doanh thu trăm tỷ, điển hình là Trạng Quỳnh, Thỏ ơi, Bộ tứ báo thủ hay Thám tử Kiên. Sắp tới, anh còn góp mặt trong Chị chị em em 3.

Dù có nhiều tác phẩm thắng lớn ở phòng vé, Quốc Anh vẫn chưa thực sự để lại dấu ấn rõ rệt về tài năng diễn xuất. Sắm cho mình vai chính trong Bộ tứ báo thủ, hay gần nhất là vai phụ của Thỏ ơi, diễn viên để lại ấn tượng nhờ ngoại hình, trong khi khả năng truyền tải cảm xúc qua biểu cảm, lời thoại chưa thực sự thuyết phục được khán giả khó tính.

Sinh năm 1998 tại Hà Nội, Quốc Anh trước khi trở thành diễn viên được biết đến là một người mẫu ảnh. Anh từng tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2014, xuất hiện trong MV Tình yêu lâu dài hơn của MLee và sau đó là hai phần của dự án Rời bỏ của Hòa Minzy.

Quốc Anh từng có mối tình kéo dài 7 năm với ca sĩ MLee. Anh sau đó vướng tin đồn hẹn hò với Tiểu Vy, tiếp đó là một cô gái ngoại quốc. Song, nam diễn vẫn giữ im lặng, không lên tiếng về chuyện hẹn hò. Trong một cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews hồi đầu năm nay, nam chính Bộ tứ báo thủ chia sẻ "gu" bạn gái của anh là người trưởng thành, biết thấu hiểu.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.