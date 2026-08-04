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Giải trí

Thu Minh hiện tại

  • Thứ ba, 4/8/2026 18:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Màn hội ngộ Hương Tràm sau hơn một thập kỷ đưa Thu Minh trở lại tâm điểm chú ý. Hiện nữ ca sĩ sống kín tiếng tại Singapore, hoạt động âm nhạc thưa thớt.

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Trong Phao cứu sinh Concert của Hương Tràm mới đây, Thu Minh bất ngờ xuất hiện. Sau hơn một thập kỷ không đứng cùng sân khấu, cuộc hội ngộ giữa cô và học trò cũ lập tức thu hút sự quan tâm, nhất là khi mối quan hệ từng nhiều lần vướng đồn đoán rạn nứt. Ảnh: @fcthuminh.
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Được giữ kín đến chương cuối, Thu Minh xuất hiện sau hai tiết mục Ngại ngùngAnh, trước khi cùng Hương Tràm thể hiện mashup Yêu mình anh – Với em là mãi mãi và ca khúc Hạt mưa vương vấn. Cuối phần trình diễn, cô còn ngẫu hứng hát một đoạn Bay để chúc mừng học trò. Các video ghi lại những tương tác tình cảm giữa cả hai được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh: @huongtram.

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Trước đó, Thu Minh từng là huấn luyện viên, góp phần giúp Hương Tràm giành quán quân Giọng hát Việt 2012. Đến năm 2013, mối quan hệ giữa hai người rạn nứt khi Thu Minh cho biết học trò không còn giữ liên lạc sau cuộc thi. Hương Tràm sau đó đăng tâm thư, thừa nhận từng tự ý bỏ buổi tập để thu âm, đồng thời bày tỏ cảm giác không được người thầy quan tâm. Những phát ngôn qua lại khiến cả hai gần như không xuất hiện cùng nhau suốt nhiều năm.

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Những năm qua, Thu Minh duy trì nhịp hoạt động khá thưa thớt, chủ yếu xuất hiện ở những sân khấu phù hợp thay vì chạy đua phát hành sản phẩm. Nữ ca sĩ chưa có ca khúc mới tạo hiệu ứng rõ rệt trên thị trường, song vẫn giữ sức hút nhờ khả năng hát live và kho bản hit quen thuộc. Các lần tái xuất của cô thường gắn với minishow, chương trình âm nhạc.

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Tháng 6/2026, Thu Minh tổ chức minishow tại TP.HCM, đánh dấu lần trở lại đáng chú ý sau thời gian ít xuất hiện. Trong chương trình kéo dài khoảng ba giờ, cô thể hiện lại nhiều ca khúc gắn với tên tuổi, đồng thời thử sức với acoustic, bolero.
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Năm 2024, trong lần hiếm hoi xuất hiện khi tham gia Our Song Vietnam, Thu Minh gây tranh cãi vì hành động ném đạo cụ cùng cách đối đáp bị cho là thiếu tinh tế với Thanh Lam. Một bộ phận khán giả nhận xét cô chưa thể hiện sự tôn trọng đàn chị. Sau đó, nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích, cho rằng cách cắt dựng của chương trình khiến thái độ của mình dễ bị hiểu lầm. Cô cũng khẳng định cả hai chỉ trêu đùa và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

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Ngoài âm nhạc, Thu Minh hiện dành phần lớn thời gian cho gia đình tại Singapore. Cô sống cùng chồng doanh nhân người Hà Lan và con trai, chỉ thỉnh thoảng về Việt Nam biểu diễn hoặc dự sự kiện. Nữ ca sĩ hạn chế chia sẻ đời tư, thay vào đó tập trung vào sức khỏe, tập luyện và những chuyến đi cùng gia đình.

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Thu Minh cũng nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận khi cô xuất hiện với diện mạo có phần khác trước. Một số khán giả đặt nghi vấn nữ ca sĩ can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, song cô không chia sẻ quá nhiều về vấn đề này. Thu Minh cho biết sự thay đổi còn đến từ việc tăng cân, tập luyện và điều chỉnh phong cách.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

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Minh An

Ảnh: @thuminh

Thu Minh Thu Minh giải trí âm nhạc Hương Tràm

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