Con gái Lý Á Bằng, Vương Phi ở tuổi 20

Ở tuổi 20, Lý Yên được nhận xét giống mẹ về ngoại hình, thần thái. Con gái Vương Phi và Lý Á Bằng hiện sở hữu chiều cao khoảng 1,75 m.

Lý Yên, con gái của Vương Phi và Lý Á Bằng, đang thu hút sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo trưởng thành ở tuổi 20. Lý Yên được nhận xét ngày càng giống mẹ cả về ngoại hình lẫn thần thái, tờ Sina đưa tin.

Con gái Lý Á Bằng trong sự kiện mới đây. Ảnh: Sina.

Mới đây, Lý Yên xuất hiện tại lễ bế mạc Trại hè dành cho cha mẹ và con lần thứ 13 do Quỹ Thiên thần Yên Nhiên tổ chức. Không còn là người nhận sự hỗ trợ từ quỹ, cô tham gia chương trình với vai trò tình nguyện viên. Trong chiếc áo phông xanh và cặp kính gọng đen, Lý Yên lặng lẽ theo dõi các tiết mục của những em nhỏ có hoàn cảnh giống cô.

Sau nhiều ca phẫu thuật điều trị dị tật sứt môi, hở hàm ếch, những vết sẹo trên gương mặt của Lý Yên gần như không còn rõ. Nụ cười và các đường nét trên khuôn mặt cô cũng trở nên tự nhiên hơn.

Trước đó, vào tháng 6, Lý Yên được bắt gặp dạo phố tại Vườn Tuileries (Paris, Pháp). Không trang điểm, diện trang phục đơn giản cùng mái tóc đen buông dài, cô gây ấn tượng với chiều cao khoảng 1,75 m và phong thái điềm tĩnh. Nhiều khán giả cho rằng Lý Yên thừa hưởng vẻ lạnh lùng, thanh thoát của Vương Phi.

Trong nhiều năm qua, Vương Phi luôn khẳng định không xem con gái là một đứa trẻ cần được đối xử đặc biệt. Nữ ca sĩ lựa chọn nuôi dạy con bằng sự tự tin và lạc quan, khuyến khích Lý Yên đối diện với những khác biệt bằng nụ cười. Trong khi đó, Lý Á Bằng luôn đồng hành cùng con gái trong các ca phẫu thuật và quá trình điều trị.

Hiện Lý Yên theo học ngành nghệ thuật tại Đại học Goldsmiths (Anh). Bên cạnh việc học, cô thường dành thời gian tham quan các bảo tàng, phòng trưng bày và tham gia hoạt động thiện nguyện. Cô từng bước xây dựng con đường riêng thay vì dựa vào danh tiếng của cha mẹ.

Lý Á Bằng và Vương Phi kết hôn năm 2005, rồi ly hôn năm 2013. Ảnh: HK01.

Lý Á Bằng kết hôn với ca sĩ Vương Phi năm 2005. Con gái của họ sinh năm 2006 và được xác nhận mắc dị tật sứt môi - hở hàm ếch bẩm sinh. Gia đình đã đưa con sang Mỹ điều trị.

Quỹ Thiên thần Yên Nhiên được 2 ngôi sao thành lập năm 2006, ngay sau khi Lý Yên chào đời. Sau hai thập kỷ hoạt động, tổ chức này đã hỗ trợ điều trị cho hơn 12.000 trẻ em mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch.