Jennie gây tranh luận

Theo Chicago Sun-Times, chất lượng phối âm chưa ổn định khiến giọng hát của Jennie có những đoạn thiếu cân bằng, lộ rõ một số khuyết điểm khi cô diễn ở Lollapalooza.

Jennie trở thành tâm điểm của ngày diễn thứ 3 tại Lollapalooza Chicago 2026. Nữ ca sĩ nhóm BlackPink đảm nhận vị trí nghệ sĩ chính. Cô lập cột mốc là nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên đảm nhận vai trò này tại lễ hội âm nhạc.

Trong khung giờ kéo dài một tiếng, thành viên BlackPink trình diễn 18 ca khúc, kết hợp ban nhạc chơi trực tiếp cùng dàn vũ công quy mô lớn. Setlist trải dài từ các tiết mục thiên về rap như like JENNIE, ExtraL đến những bản ballad, R&B như Seoul City hay Starlight.

Jennie trình diễn tại sự kiện âm nhạc. Ảnh: Candace Dane Chambers/Sun-Times.

Màn trình diễn của Jennie nhận được nhiều phản hồi tích cực từ truyền thông quốc tế. Rolling Stone Philippines nhận định sân khấu tại Lollapalooza cho thấy phạm vi âm nhạc rộng hơn của Jennie. Tạp chí đánh giá nữ ca sĩ ngày càng làm chủ một sân khấu lễ hội quy mô lớn.

Trong khi đó, Chicago Sun-Times gọi Mantra, ExtraL và like JENNIE là những điểm sáng của chương trình. Theo tờ báo, đặc biệt ở like JENNIE, Jennie đã chứng minh vì sao cô được lựa chọn cho vị trí nghệ sĩ chính.

Tuy nhiên, Chicago Sun-Times cũng đưa ra góc nhìn trái chiều về tổng thể màn biểu diễn. Theo bài viết, dù mở màn bằng hiệu ứng sân khấu hoành tráng với lửa và màn che, phần trình diễn chưa duy trì được năng lượng xuyên suốt. Jennie đôi lúc gặp khó khăn khi một mình làm chủ sân khấu chính có quy mô lớn, nhất là khi so sánh với những màn trình diễn cùng BlackPink trước đây.

Bài báo cũng nhận xét hệ thống âm thanh chưa thực sự cân bằng, khiến giọng hát của Jennie có lúc bị lấn át hoặc bộc lộ những khuyết điểm nhỏ. Đặc biệt, màn trình diễn Dracula - ca khúc hợp tác với Tame Impala - chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng khi thiếu sự xuất hiện của Kevin Parker trên sân khấu. Theo Chicago Sun-Times, việc thiếu những khách mời bất ngờ cũng khiến tiết mục của Jennie kém bùng nổ hơn so với một số nghệ sĩ chính khác tại lễ hội.

“Tại Lollapalooza, Jennie đôi khi bị lu mờ giữa quy mô của sân khấu và lượng lớn vũ công chuyên nghiệp. Thêm vào đó là sự phối âm không cân bằng, làm giọng hát của cô bị lệch tông một cách vụng về”, Chicago Sun-Times viết.

Tiết mục của nữ ca sĩ vẫn nhận phản hồi trái chiều. Ảnh: Candace Dane Chambers/Sun-Times.

Bên cạnh các bản hit trong album Ruby, Jennie còn giới thiệu nhiều ca khúc mới chưa phát hành như Heaven, Lock It Down và Sweet Tooth. Màn hình lớn hiển thị lời bài hát để khán giả dễ theo dõi, song theo Chicago Sun-Times, việc dành khá nhiều thời lượng cho những ca khúc còn xa lạ khiến không phải khán giả nào cũng dễ hòa mình vào bầu không khí của chương trình.

Tờ báo cũng ghi nhận lượng khán giả tại sân khấu Bud Light của Jennie không quá đông, một phần vì thành viên BlackPink biểu diễn cùng khung giờ với Olivia Dean ở sân khấu đối diện. Trong quá trình chương trình diễn ra, một bộ phận khán giả rời đi khi nữ ca sĩ trình diễn các sáng tác mới chưa phổ biến.

Khép lại sân khấu, Jennie gửi lời cảm ơn người hâm mộ và bày tỏ niềm tự hào khi trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên đảm nhận vị trí nghệ sĩ chính tại Lollapalooza Chicago. "Để có mặt ở đây là cả một hành trình dài. Thật tuyệt khi chúng ta đã cùng nhau trải qua đêm diễn này", cô chia sẻ.