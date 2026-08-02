Moon Chae Won xuất hiện tiều tụy gây lo lắng

Moon Chae Won xuất hiện tiều tụy, gầy gò hơn. Nữ diễn viên giải thích thời gian qua cô bị mệt mỏi và phải chuyển nhà liên tục.

Tờ MHN đưa tin Moon Chae Won mới đây khiến người hâm mộ chú ý với ngoại hình gầy hơn sau khi kết hôn. Nữ diễn viên cho biết việc chuyển nhà và lịch trình bận rộn khiến cô trông tiều tụy hơn. Tuy nhiên, cô khẳng định bản thân không cố ý giảm cân.

Mới đây, kênh YouTube của Moon Chae Won đăng tải video ghi lại quá trình nữ diễn viên mua sắm nội thất để trang trí tổ ấm mới. Trước khi bắt đầu chuyến mua sắm, cô ghé một cửa hàng mỹ phẩm và gây chú ý bởi vóc dáng mảnh mai.

Hình ảnh mới của Moon Chae Won gây chú ý. Ảnh: MHN.

Chuyên viên trang điểm tiết lộ Moon Chae Won còn gầy hơn khi mới đến cửa hàng. Người này hài hước nói "giúp cô tăng khoảng 3 kg nhờ lớp trang điểm" khiến ê-kíp bật cười.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ từng bị huấn luyện viên Pilates hỏi vì sao sụt cân nhiều sau khi trở về từ tuần trăng mật. Tuy nhiên, cô giải thích mình không cố tình giảm cân mà bị đầy hơi sau chuyến đi. Theo Moon Chae Won, việc chuyển nhà liên tục cùng tình trạng mệt mỏi thời gian gần đây khiến gương mặt cô trông hốc hác hơn. Cô hy vọng sự mệt mỏi đó không quá rõ khi xuất hiện trên màn ảnh.

Nữ diễn viên kết hôn vào tháng 6. Ảnh: MHN.

Đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều bình luận từ khán giả. Không ít người bày tỏ sự lo lắng trước vóc dáng mảnh mai của nữ diễn viên.

Moon Chae Won kết hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí vào cuối tháng 6. Trước đó, cô thông báo tin vui bằng một bức thư viết tay. Trong bức thư, cô bày tỏ sự hồi hộp nhưng cũng đầy háo hức trước hành trình xây dựng gia đình mới.

Moon Chae Won ra mắt năm 2007 qua tác phẩm Reconstruction of Love. Năm 2016, cô chấm dứt hợp đồng với công ty cũ. Hiện tại, cô hoạt động dưới trướng của công ty Blitzway Entertainment. Nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án lớn như Good Doctor, Nice Guy, The Princess’s Man...