Thùy Anh trước ngày cưới NSƯT Ngọc Quỳnh

Thùy Anh cho biết con trai cô đã sống chung và gọi NSƯT Ngọc Quỳnh là bố. Nữ diễn viên hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Sau thời gian công khai chuyện tình cảm, diễn viên Thùy Anh chia sẻ cởi mở về mối quan hệ với NSƯT Ngọc Quỳnh và việc cả hai chuẩn bị cho hôn lễ vào tháng 9.

Thùy Anh cho biết điều khiến cô quyết định mở lòng không phải những lời hứa hẹn, mà là cảm giác bình yên khi ở cạnh đối phương. Theo nữ diễn viên, tìm được một người có thể khiến mình thoải mái chia sẻ mọi điều trong cuộc sống không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, khi gặp người mang đến sự đồng điệu và cảm giác thân thuộc, cô chọn lắng nghe cảm xúc của chính mình.

“Tôi làm theo trái tim”

“Điều quan trọng là Thùy Anh cảm thấy rất ấm áp và thân quen khi ở bên cạnh anh Quỳnh, thế nên cứ làm theo nhịp đập của trái tim thôi. Thực ra để tìm được người phù hợp rất khó. Không phải quá tổn thương, khó mở lòng sau một lần đổ vỡ, nhưng việc được ở cạnh một người mình có thể thoải mái tâm sự mọi chuyện, tôi nghĩ đấy là người phù hợp với mình”, Thùy Anh mở đầu cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews. Cô giải thích lý do quyết định kết hôn lần 2 với NSƯT Ngọc Quỳnh.

Trong mắt Thùy Anh, Ngọc Quỳnh là người đàn ông sống có trách nhiệm. Cô ấn tượng với cách anh chu toàn công việc, chăm lo cho cha mẹ, gia đình và các con.

Nữ diễn viên cho rằng một người từng trải qua đổ vỡ hôn nhân hoàn toàn có quyền tìm kiếm hạnh phúc mới. Thùy Anh tin rằng khi gặp được người phù hợp, có thể thấu hiểu và đồng cảm với mình, không có lý do gì để từ chối cơ hội bước tiếp. Sau 15 năm sống độc thân, Thùy Anh xem cuộc hôn nhân sắp tới là cột mốc mở ra một chặng đường mới, nơi cô có người đồng hành để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những áp lực của cuộc sống.

Khi được hỏi: “Là một người phụ nữ từng trải qua những biến động trong tình cảm, chị có thận trọng hơn khi bước vào mối quan hệ mới?”, cô trả lời: “Có”. Đó là lý do sau 15 năm cô mới bước tiếp.

Thùy Anh và Ngọc Quỳnh tổ chức lễ cưới vào tháng 9 tới. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, hiện tại, cô không quá lo lắng. Nữ diễn viên chia sẻ: “Phụ nữ nếu từng đổ vỡ hôn nhân, không có nghĩa họ không có quyền tìm thêm hạnh phúc một lần nữa. Tôi đang cảm thấy hạnh phúc. Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị đám cưới vào tháng 9, mỗi giây phút đều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và tất nhiên là hồi hộp".

Cô nói thêm về nửa kia: “Anh Quỳnh là người rất có trách nhiệm trong công việc, cuộc sống hay với bố mẹ, gia đình, con cái. Anh ấy chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ một trách nhiệm nào cả. Với gia đình, anh ấy là người con hiếu thảo, rất biết quan tâm và lo lắng cho các thành viên trong nhà. Cũng có những lúc anh ấy lãng mạn, ví dụ làm thơ tặng tôi, hay có những lúc tặng quà bất ngờ khi tôi không chú ý trước. Những lúc quan trọng anh ấy sẽ rất lãng mạn”.

Trước khi tổ chức hôn lễ, Thùy Anh và Ngọc Quỳnh đã sống chung trong ngôi nhà riêng khoảng hai năm. Con trai của nữ diễn viên hiện cũng ở cùng hai người. Thùy Anh cho biết con đón nhận Ngọc Quỳnh rất tự nhiên, tình cảm giữa hai bố con ngày càng gắn bó nên cô không phải giải thích quá nhiều.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ cô luôn tôn trọng quá khứ của bạn đời. Theo cô, chính những trải nghiệm trong quá khứ đã tạo nên con người của Ngọc Quỳnh ở hiện tại. Thay vì nhìn vào những đổ vỡ, cô chọn tin cả hai sẽ biết trân trọng mối quan hệ này hơn và trưởng thành trong cách gìn giữ hạnh phúc. Hiện tại, cả hai chưa có kế hoạch sinh thêm con.

Ảnh cưới của 2 diễn viên. Ảnh: FBNV.

“Con tôi rất quý anh Quỳnh”

Thùy Anh cho rằng khi quyết định đến với nhau, cả hai đều hiểu và chấp nhận quá khứ của đối phương. Theo cô, điều quan trọng không phải là khái niệm con riêng hay con chung, mà là cách mọi người đối xử với nhau bằng sự chân thành và yêu thương.

Với nữ diễn viên, việc xây dựng một gia đình không nên bị nhìn nhận quá phức tạp. Với cô, chỉ cần yêu thương các con bằng tình cảm thật lòng, đồng thời định hướng các con bằng sự quan tâm và mong muốn điều tốt đẹp nhất là đủ.

“Chúng tôi có một nguyên tắc là nếu chẳng may lúc nào dỗi nhau, không ai được bỏ ra khỏi nhà. Chúng tôi đã có ngôi nhà riêng với nhau được hai năm nay. Hiện tại, chúng tôi sống với con trai của tôi và con trai lớn của anh Quỳnh. Con trai tôi rất sẵn sàng đón nhận và tự nguyện gọi anh Quỳnh là bố. Hai người rất thân thiết, chia sẻ được với nhau nhiều điều".

Cô nói thêm: "Thùy Anh và anh Quỳnh khá hợp nhau từ công việc cho đến sự đồng cảm về tâm hồn và cách suy nghĩ. Tất nhiên cũng có những lúc ‘xô bát xô đũa’ nhưng quan trọng nhất là chúng mình đều tôn trọng nhau và giải quyết theo hướng nhẹ nhàng. Đến hiện tại, chưa có điều gì là bất đồng cả. Chắc có lẽ phải ở với nhau lâu hơn nữa, mới biết có vấn đề gì phát sinh không và lúc đó sẽ tìm cách giải quyết sau”.

Ngoài công việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội, Thùy Anh còn duy trì hoạt động kinh doanh riêng. Cô cho biết vẫn luôn ưu tiên sân khấu vì đó là niềm đam mê lớn nhất. Trong cuộc sống, Ngọc Quỳnh là người san sẻ với cô nhiều việc, từ chăm sóc gia đình đến hỗ trợ con cái, giúp cô yên tâm theo đuổi nghề diễn.

Việc cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng mang đến nhiều thuận lợi. Theo Thùy Anh, cả hai dễ đồng cảm với áp lực nghề nghiệp, thường xuyên trao đổi và góp ý về diễn xuất để cùng hoàn thiện từng vai diễn. Thời gian đồng hành vừa qua giúp họ thêm thấu hiểu khi luôn sát cánh trong công việc lẫn cuộc sống.

Thùy Anh chia sẻ cô đang hạnh phúc. Ảnh: FBNV.

“Anh Quỳnh đã hỗ trợ Thùy Anh rất nhiều, các vấn đề, từ con cái hay gia đình anh đều lo lắng hết cho tôi. Yêu một người cùng nghề, không có bất kỳ áp lực gì cả, vì sẽ dễ đồng cảm, hiểu nhau và có nhiều chuyện để nói hơn", diễn viên bày tỏ.

Nhìn lại hành trình gần hai thập kỷ gắn bó với sân khấu, Thùy Anh cho biết cô đã có 18 năm công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Dù đảm nhận nhiều vai phụ trên truyền hình và sân khấu, đến năm 2025 cô mới lần đầu được giao vai chính trong vở Đêm trăng đầm hạ, qua đó giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Thể nghiệm Quốc tế. Lời ghi nhận của NSND Trung Hiếu về sự trưởng thành trong diễn xuất là động lực lớn đối với nữ diễn viên.

Thùy Anh mong muốn có thêm cơ hội đảm nhận những vai diễn truyền hình có chiều sâu để khán giả nhìn thấy nhiều khía cạnh khác trong khả năng diễn xuất của mình.