Cường Seven và Vũ Ngọc Anh sau 3 năm kết hôn

Hồi tháng 7, họ cùng người thân có chuyến du lịch Mỹ. Trước đó, vào đầu tháng 5, cả 2 cùng gia đình Kiên Ứng, Touliver… đi chơi vùng biển. Tháng 5 cũng là dịp sinh nhật của Vũ Ngọc Anh. Thời điểm đó, Cường Seven đăng ảnh chụp bà xã và chia sẻ: “Chúc mừng sinh nhật vợ yêu dấu Vũ Ngọc Anh. Tuổi mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và đạt được mọi điều mong muốn bên chồng nhé. Mãi yêu”.