Cường Seven và Vũ Ngọc Anh sau 3 năm kết hôn

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Vũ Ngọc Anh và Cường Seven vừa kỷ niệm 3 năm kết hôn. Vợ chồng nam ca sĩ có buổi hẹn hò lãng mạn để đánh dấu cột mốc quan trọng. Trong dịp này, Cường Seven tặng bà xã một cuốn sách. Kèm theo đó, anh cũng gửi tặng nửa kia chiếc đồng hồ.
Thời gian qua, vợ chồng nam ca sĩ đồng hành cùng nhau trong nhiều hoạt động. Họ song ca trên concert Chị đẹp đạp gió. Cường Seven hỗ trợ vợ vào thời điểm cô thi Chị đẹp đạp gió. Vũ Ngọc Anh cũng thường tham gia các sự kiện âm nhạc có chồng biểu diễn để cổ vũ tinh thần.
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Hồi tháng 7, họ cùng người thân có chuyến du lịch Mỹ. Trước đó, vào đầu tháng 5, cả 2 cùng gia đình Kiên Ứng, Touliver… đi chơi vùng biển. Tháng 5 cũng là dịp sinh nhật của Vũ Ngọc Anh. Thời điểm đó, Cường Seven đăng ảnh chụp bà xã và chia sẻ: “Chúc mừng sinh nhật vợ yêu dấu Vũ Ngọc Anh. Tuổi mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và đạt được mọi điều mong muốn bên chồng nhé. Mãi yêu”.
Ba năm qua, sự nghiệp của vợ chồng Cường Seven - Vũ Ngọc Anh đều có nhiều chuyển biến tích cực. Cường Seven tạo dấu ấn khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, lọt đội hình Anh tài toàn năng và giành danh hiệu Thủ lĩnh Gia tộc Toàn năng. Chương trình giúp nam ca sĩ gia tăng đáng kể độ nhận diện với khán giả sau nhiều năm hoạt động. Cũng trong giai đoạn này, Cường Seven gia nhập SpaceSpeakers - công ty quy tụ nhiều nghệ sĩ như Binz, Soobin, Rhymastic... Anh đồng thời phát hành MV Lướt trên con xe, đánh dấu sự trở lại với các dự án âm nhạc mới.
Về phía Vũ Ngọc Anh, nữ diễn viên góp mặt trong Chị đẹp đạp gió. Trong suốt quá trình tham gia chương trình, Cường Seven luôn đồng hành cùng vợ, từ việc theo sát các hoạt động đến góp ý, chia sẻ kinh nghiệm để cô hoàn thiện phần trình diễn. Dù không tiến sâu như ông xã ở chương trình thực tế, Vũ Ngọc Anh vẫn thu hút lượng người hâm mộ riêng và nhận được nhiều sự chú ý.
Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, vợ chồng Cường Seven còn dành thời gian phát triển công việc kinh doanh hoặc chơi thể thao. Vũ Ngọc Anh tiếp tục theo đuổi hình ảnh gợi cảm quen thuộc. Nữ diễn viên cho biết chồng luôn tôn trọng cá tính của vợ, không áp đặt hay yêu cầu cô thay đổi phong cách ăn mặc. Từng chia sẻ về cuộc sống sau kết hôn, Cường Seven cho biết vợ chồng cô thống nhất dành khoảng hai năm để theo đuổi những điều mình yêu thích trước khi tập trung nhiều hơn cho gia đình.
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