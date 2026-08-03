Hai sao Hàn chia tay sau 6 tháng cưới

Yeong Ja và Yeong Cheol quyết định chia tay sau khoảng 6 tháng tổ chức lễ cưới. Họ bén duyên thông qua chương trình hẹn hò Hàn Quốc I Am SOLO mùa 28.

Yeong Ja, thí sinh của chương trình hẹn hò Hàn Quốc I Am SOLO mùa 28, xác nhận đã chia tay Yeong Cheol sau khoảng nửa năm tổ chức hôn lễ, tờ Star News Korea đưa tin. Yeong Ja đăng tải thông báo trên Instagram. Thông qua bài viết, ngôi sao truyền hình cho biết cô đã cân nhắc rất lâu trước khi quyết định công khai chuyện riêng tư. Theo Yeong Ja, việc lên tiếng là cách cô hồi đáp những khán giả đã luôn quan tâm và ủng hộ.

Yeong Ja và Yeong Cheol quyết định chấm dứt mối quan hệ. Ảnh: JTBC.

"Tôi đã kết thúc mối quan hệ với đối phương", Yeong Ja viết. Cô cũng làm rõ hai người chưa đăng ký kết hôn hợp pháp. Trong thời gian chung sống, cả hai độc lập về tài chính và tự chịu trách nhiệm cho các khoản chi tiêu của mình. Vì vậy, họ không phát sinh tranh chấp về tài sản hay nghĩa vụ kinh tế. Yeong Ja cho biết việc chuyển giao đồ đạc và các thủ tục cá nhân sau khi chia tay cũng đã hoàn tất.

Nữ thí sinh từ chối tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ. Cô cho biết sẽ tập trung cho hiện tại và tương lai, thay vì nhắc lại những chuyện đã qua, đồng thời hy vọng sớm trở lại với hình ảnh tích cực hơn.

Yeong Ja và Yeong Cheol bén duyên khi cùng tham gia mùa 28 của I Am SOLO, phiên bản dành cho những người từng đổ vỡ hôn nhân, phát sóng tháng 9 năm ngoái. Họ là cặp duy nhất thành đôi sau chương trình và tổ chức lễ cưới vào đầu năm nay. Tuy nhiên, mối quan hệ của 2 người khép lại sau khoảng 6 tháng.

Trước khi kết hôn, cả 2 cũng vướng ồn ào. Cụ thể, Yeong Cheol bị tố ngoại tình trong thời điểm chưa kết thúc cuộc hôn nhân cũ. Tuy nhiên, thời điểm đó, Yeong Ja lên tiếng bênh vực nửa kia. Cô khẳng định cuộc hôn nhân trước của Yeong Cheol được kết thúc theo đúng thủ tục pháp lý.