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Giải trí

Phim Châu Tinh Trì kiếm bộn tiền

  • Thứ ba, 14/7/2026 16:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

"Kung fu nữ túc" của Châu Tinh Trì đang là cái tên làm dậy sóng phòng vé Hoa ngữ, bất chấp những tranh cãi xoay quanh chất lượng.

Theo China Times, Kung fu nữ túc do "vua hài" Châu Tinh Trì đạo diễn chính thức ra rạp tại Trung Quốc từ ngày 11/7. Chỉ sau chưa đầy 4 ngày công chiếu, tác phẩm đã thu về 650 triệu NDT (khoảng hơn 2.300 tỷ đồng), nhưng cũng tạo nên không ít luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

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Phim của Châu Tinh Trì đang gây sốt phòng vé Hoa ngữ. Ảnh: China Times.

Chia sẻ về Kung fu nữ túc, Châu Tinh Trì cho biết đây là một thử nghiệm mới dù vẫn khai thác hai chủ đề ông yêu thích là võ thuật và bóng đá. Tuy nhiên, ông thừa nhận mình "không giỏi kể chuyện dưới góc nhìn của phụ nữ".

Đạo diễn đặc biệt cảm ơn hai diễn viên chính Trương Tiểu Phỉ và Địch Lệ Nhiệt Ba vì đã giúp ông điều chỉnh nhiều chi tiết trong kịch bản và cách xây dựng nhân vật.

"Hai người họ thường nhắc tôi rằng 'Đạo diễn ơi, con gái sẽ không nói như vậy đâu', hoặc 'Đạo diễn nghĩ nhiều quá rồi, con gái sẽ không làm như thế'. Những góp ý đó đã giúp tôi rất nhiều", Châu Tinh Trì kể lại.

Trước những phản hồi trái chiều, Châu Tinh Trì trải lòng điều khiến ông lo lắng nhất là "khiến khán giả thất vọng". Cụ thể mới đây, đạo diễn Kung fu nữ túc cùng dàn diễn viên đến giao lưu với khán giả tại các rạp chiếu ở Thiên Tân, Trường Sa và Thành Đô. Tại đây, ông chia sẻ rằng mỗi lần ra mắt một dự án mới đều tự hỏi liệu mình đã làm đủ tốt hay chưa, luôn sợ phụ lòng những người hâm mộ đã đồng hành nhiều năm cũng như toàn bộ ê-kíp làm phim.

Đáp lại, khán giả đã dành cho Châu Tinh Trì một bất ngờ. Trong buổi giao lưu, họ đề nghị ông đứng quay lưng lại. Ban đầu, đạo diễn tỏ ra khó hiểu, nhưng ngay sau đó cả rạp đồng thanh hô lớn: "Tinh Gia, chúng tôi sẽ mãi đứng phía sau ủng hộ ông. Chúc bộ phim đại thắng phòng vé".

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Bộ phim đã mang về 650 triệu NDT sau chưa đầy 4 ngày chiếu. Ảnh: GSCinemas.

Lời động viên của người hâm mộ khiến Châu Tinh Trì xúc động, nhiều lần cúi đầu cảm ơn. Những chia sẻ của Châu Tinh Trì thu hút sự chú ý, bàn luận trên mạng xã hội. Cùng thời điểm, một đoạn phỏng vấn cũ của ông cũng được chia sẻ trở lại. Trong đó, Châu Tinh Trì từng nói: "Không ai nợ tôi một tấm vé xem phim. Ngược lại, chính tôi mới là người mang ơn khán giả. Điều tôi mong muốn là làm phim ngày càng tốt hơn để đền đáp họ".

Kung fu nữ túc kể về đội bóng đá nữ Nga Mi trên hành trình tranh tài tại AFC Women’s Champions League. Từ một tập thể không được đánh giá cao, các cầu thủ từng bước vượt qua khó khăn, hướng tới mục tiêu giành chức vô địch.

Phim tiếp tục khai thác công thức “bóng đá kung fu” từng tạo nên dấu ấn trong Đội bóng thiếu lâm. Bất chấp tranh cãi, tác phẩm nhận được điểm số ấn tượng 9.4 trên nền tảng Maoyan.

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