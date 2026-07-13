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Giải trí

Trần Kiều Ân táo bạo ở tuổi 47

  • Thứ hai, 13/7/2026 21:05 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Ở tuổi U50, "nữ hoàng phim thần tượng" Trần Kiều Ân vẫn gây xôn xao với nhan sắc trẻ trung, quyến rũ. Cô phải tập luyện kết hợp chế độ dinh dưỡng khắt khe để duy trì vóc dáng.

Theo tờ China Times, Trần Kiều Ân mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ một đoạn video ghi lại hậu trường buổi chụp hình.

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Sắc vóc Trần Kiều Ân ở tuổi 47. Ảnh: IGNV.

Trong video, ngôi sao Gặp em cô gái rực rỡ xuất hiện với trang phục táo bạo khi mặc áo bra sáng màu phối cùng găng tay ren xuyên thấu, tôn làn da trắng và đường cong cơ thể, đặc biệt là vòng eo săn chắc. Mỹ nhân kết hợp với chân váy lụa dài màu tím pastel, vừa gợi cảm vừa giữ được nét mong manh, nữ tính.

Sau đó, nữ diễn viên thay đổi áo choàng lụa cổ chữ V khoét sâu và áo hai dây ôm sát, tạo nhiều dáng khoe vóc dáng trước ống kính. Đoạn video hậu trường chụp ảnh của Trần Kiều Ân nhanh chóng thu hút sự chú ý và bàn luận trên mạng xã hội. Ngoại hình trẻ trung, gợi cảm của nữ diễn viên ở tuổi 47 khiến nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ. Không ít luồng ý kiến cho rằng diễn viên quá trẻ so với tuổi thực, chỉ như mới 30 tuổi.

"Vừa đẹp vừa quyến rũ, vóc dáng khiến người ta phải ghen tị", "Không ngờ cũng có ngày Trần Kiều Ân khoe ảnh nội y", "Không tin được chị ấy đã 47 tuổi. Thân hình không còn gì để chê"... là một số bình luận của người hâm mộ. Một số dân mạng còn xin Trần Kiều Ân tiết lộ bí quyết giữ gìn sắc vóc.

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Nữ diễn viên được khen ngợi trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực. Ảnh: IGNV.

Nói về bí quyết giữ gìn vóc dáng, Trần Kiều Ân từng tiết lộ tất cả đến từ sự kiên trì và kỷ luật trong thời gian dài. Bên cạnh việc duy trì thói quen tập luyện đều đặn, cô cũng rất nghiêm túc trong chế độ ăn uống, đặc biệt chú trọng bổ sung nguồn protein chất lượng cao.

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, từng được mệnh danh là nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài nhờ thành công của các dự án Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em. Cô còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu ngạo giang hồ, Đẳng cấp quý cô, Nữ nhân của vua, Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm..

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Trần Kiều Ân Trần Kiều Ân Tiếu ngạo giang hồ bí quyết giữ dáng

  • Trần Kiều Ân

    Trần Kiều Ân

    Trần Kiều Ân là một nữ ca sĩ và diễn viên Đài Loan. Cô từng là trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ Đài Loan 7 Flowers. Trong sự nghiệp diễn xuất, tên tuổi của cô thường gắn liền với các bộ phim thần tượng và được nhiều khán giả yêu mến qua các bộ phim như "Hoàng tử ếch", "Anh Dã 3+1" và "Đêm định mệnh". Năm 2013, Trần Kiều Ân mở rộng hoạt động sang Đại lục và gây tiếng vang khi thủ vai Đông Phương Bất Bại trong bộ phim truyền hình "Tân Tiếu ngạo giang hồ".

    • Ngày sinh: 4/4/1979
    • Quê quán: Tân Trúc, Đài Loan
    • Phim tiêu biểu: Hoàng tử ếch, Người tình MVP, Đẳng cấp quý cô, Tân tiếu ngạo giang hồ, Vẫn cứ thích em, Thời đại thiếu nữ của tôi,...

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