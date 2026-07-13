'Mẹ 4 con' quá trẻ đẹp ở tuổi 43

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với tài tử Orlando Bloom, Miranda Kerr tìm thấy hạnh phúc bên doanh nhân công nghệ Evan Spiegel - nhà sáng lập Snapchat. Hai người kết hôn năm 2017 và đến nay vẫn được xem là một trong những cặp đôi khá kín tiếng. Dù đôi khi vẫn xuất hiện tại các sự kiện lớn, cả hai lại hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư, lựa chọn giữ tổ ấm tránh xa sự ồn ào của giới giải trí.
Trong một số cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Miranda Kerr dành những lời trân trọng cho ông xã. Siêu mẫu cho biết cả hai đặt giao tiếp và sự tôn trọng lẫn nhau lên hàng đầu, đồng thời cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc các con. Cặp đôi cố gắng dành thời gian riêng cho từng đứa trẻ. Theo Miranda, chính những thói quen nhỏ nhưng được duy trì đều đặn là nền tảng giúp cuộc hôn nhân của họ bền vững.
Ở tuổi 43, Miranda Kerr đã là bà mẹ 4 con. Mỹ nhân vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng vẻ đẹp trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thay vì theo đuổi hình ảnh bốc lửa như thời còn là "thiên thần Victoria's Secret", cô ưu tiên phong cách thanh lịch, tinh tế với những thiết kế may đo, phom dáng tối giản và bảng màu nhã nhặn. Sắc vóc cùng phong cách thời trang ấn tượng giúp Miranda Kerr duy trì sức hút trong mắt công chúng, trở thành hình mẫu của vẻ đẹp trưởng thành và tự tin.
Một trong số 4 người con của Miranda là con chung với chồng cũ Orlando Bloom, tên Flynn. Cô từng tiết lộ hai mẹ con thường xem phim cùng nhau rồi trò chuyện về ngôn ngữ điện ảnh, nhân vật... Cô cho biết Flynn rất yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ 7 và có nhiều góc nhìn thú vị sau mỗi lần thưởng thức phim. Với Miranda, đó là cách để cô hiểu con trai hơn trong giai đoạn trưởng thành.
Bên cạnh thời gian chăm sóc gia đình, Miranda Kerr vẫn điều hành KORA Organics, thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ do cô sáng lập từ năm 2009. Trước khi xu hướng làm đẹp "xanh" bùng nổ trên toàn cầu, siêu mẫu đã theo đuổi triết lý sử dụng nguyên liệu tự nhiên, tinh dầu và các thành phần hữu cơ. Sau hơn 15 năm phát triển, KORA Organics trở thành một trong những thương hiệu chăm sóc da có tiếng trên thị trường.
Dù không còn hoạt động sôi nổi trên sàn diễn như trước, Miranda Kerr vẫn là gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ săn đón. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, quảng bá trang sức và mỹ phẩm cao cấp.
Ít ai biết Miranda Kerr lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Australia trong điều kiện kinh tế không mấy khá giả. Tuổi thơ của cô gắn với những ngày chạy nhảy ngoài đồng, leo cây, chăm sóc khu vườn và sự dạy dỗ của bà ngoại. Cô chia sẻ chính những năm tháng ấy đã hình thành quan điểm sống của mình, rằng vẻ đẹp không nằm ở ngoại hình mà đến từ lòng tốt, sự biết ơn và tâm hồn con người.
Ở tuổi tứ tuần, Miranda Kerr duy trì lối sống cân bằng. Cô dành thời gian uống trà, chăm sóc khu vườn, thiền, tập yoga... Người đẹp cũng không ép bản thân hay các con theo chế độ quá khắt khe. Cô cho rằng một cuộc sống khỏe mạnh vẫn cần những khoảng nghỉ và niềm vui giản dị.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.