'Mẹ 4 con' quá trẻ đẹp ở tuổi 43

Một trong số 4 người con của Miranda là con chung với chồng cũ Orlando Bloom, tên Flynn. Cô từng tiết lộ hai mẹ con thường xem phim cùng nhau rồi trò chuyện về ngôn ngữ điện ảnh, nhân vật... Cô cho biết Flynn rất yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ 7 và có nhiều góc nhìn thú vị sau mỗi lần thưởng thức phim. Với Miranda, đó là cách để cô hiểu con trai hơn trong giai đoạn trưởng thành.