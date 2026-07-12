Mợ chảnh Jun Ji Hyun quá khác lạ

Nữ diễn viên "Vì sao đưa anh tới" gây chú ý khi xuất hiện với làn da rám nắng khác hẳn hình ảnh thường thấy.

Theo News1, Jun Ji Hyun mới đây tham dự lễ khai trương tại khu Central (Hong Kong), với tư cách đại sứ toàn cầu của thương hiệu.

Người đẹp trở thành tâm điểm chú ý khi diện chiếc váy cúp ngực màu xanh navy, khoe bờ vai và xương quai xanh quyến rũ. Cô nhận được sự chào đón của đông đảo người hâm mộ.

"Tôi rất vui khi được trở lại Hong Kong sau một thời gian dài. Xin cảm ơn các fan tại Hong Kong đã luôn dành cho tôi sự ủng hộ nồng nhiệt. Tôi rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng Piaget trong sự kiện ý nghĩa hôm nay", người đẹp chia sẻ.

Vẻ ngoài khác lạ của Jun Ji Hyun. Ảnh: Nate.

Sự chú ý của dân mạng lại đổ dồn về màu da nâu khỏe khoắn của nữ diễn viên. Kết hợp cùng chiếc váy xanh đậm và bộ trang sức cao cấp, Jun Ji Hyun mang đến hình ảnh trưởng thành, gợi cảm, khác với vẻ đẹp thanh lịch, trong trẻo vốn quen thuộc. Hình ảnh Jun Ji Hyun với làn da rám nắng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều bàn luận.

"Jun Ji Hyun để da ngăm vẫn rất đẹp", "Làn da nâu đồng khiến cô ấy trông khỏe khoắn hơn", "Đúng là Jun Ji Hyun luôn có khí chất khác biệt"... là một số bình luận của dân mạng.

Theo nguồn tin, sau lịch trình tại Hong Kong, Jun Ji Hyun tiếp tục các hoạt động quốc tế khi tham dự các sự kiện chính thức của Liên hoan phim châu Á New York lần thứ 25.

Jun Ji Hyun sinh năm 1981, là một trong những ngôi sao hàng đầu của ngành giải trí Hàn Quốc. Cô cũng là một trong những ngôi sao nữ có thu nhập cao nhất. Nữ diễn viên hợp tác với nhiều thương hiệu trong nước lẫn quốc tế.