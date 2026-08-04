Đan Trường lên tiếng

Đan Trường cho biết hình ảnh và giọng nói của anh đang bị lợi dụng để quảng cáo thuốc nhỏ mắt. Nam ca sĩ cảnh báo khán giả hãy tỉnh táo trước khi mua hàng.

Ca sĩ Đan Trường vừa lên tiếng cảnh báo sau khi phát hiện hình ảnh và giọng nói của anh bị lợi dụng để quảng cáo thuốc nhỏ mắt. Theo nam ca sĩ, thời gian gần đây anh liên tục nhận được tin nhắn từ khán giả hỏi về các video quảng cáo sản phẩm này. Tuy nhiên, Đan Trường khẳng định không hề biết đến, hợp tác, quảng cáo hay làm đại diện cho nhãn hàng.

"Những video đang lan truyền trên mạng là sản phẩm giả mạo, được tạo bằng công nghệ AI ghép khuôn mặt và giả giọng nói của tôi nhằm tạo lòng tin để quảng cáo. Đây là hành vi mạo danh, có thể khiến nhiều người hiểu nhầm và trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo", nam ca sĩ nhấn mạnh.

Đan Trường cảnh báo trước tình trạng bị giả mạo bằng AI. Ảnh: FBNV.

Đan Trường cũng khuyến cáo khán giả thận trọng trước các nội dung quảng cáo sử dụng hình ảnh nghệ sĩ. Anh khuyên mọi người không nhấp vào các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn. Nếu phát hiện các video giả mạo, khán giả được kêu gọi báo cáo bài viết và gửi đường dẫn về fanpage chính thức của nam ca sĩ để ê-kíp kịp thời xử lý.

Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ Việt liên tiếp lên tiếng về tình trạng hình ảnh, giọng nói bị cắt ghép bằng AI nhằm quảng cáo sản phẩm hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo.

Ngày 30/7, phía Hòa Minzy cảnh báo nhiều fanpage mạo danh nữ ca sĩ để kinh doanh, thậm chí lập tài khoản ngân hàng mang tên công ty và làm giả văn bản xác nhận nhằm tạo lòng tin.

Trước đó, Quang Lê cũng đính chính việc tên tuổi và hình ảnh của anh bị sử dụng trái phép để quảng cáo sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường. Ngày 21/7, công ty quản lý Ninh Dương Lan Ngọc cho biết nhiều tài khoản đã dùng AI để tạo hình ảnh, video giả mạo nữ diễn viên.

Lý Hải cũng nhiều lần phản ánh việc hình ảnh và giọng nói của anh bị cắt ghép trong các video quảng bá cờ bạc trực tuyến hoặc tuyển dụng việc làm tại nhà. Ngoài ra, Mạc Văn Khoa, Việt Hương, Tùng Dương, MC Đại Nghĩa cùng nhiều nghệ sĩ khác đều từng trở thành nạn nhân của các chiêu trò giả mạo bằng AI và liên tục kêu gọi khán giả nâng cao cảnh giác trước những nội dung được tạo dựng bằng công nghệ này.