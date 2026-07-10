Bộ phim kinh dị chưa từng thấy trong lịch sử

"Obsession" vừa xác lập kỷ lục phim có kinh phí dưới 1 triệu USD đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại. Dự án thu hơn 400 triệu USD toàn cầu, với kinh phí sản xuất chỉ 750.000 USD.

Theo CBS, tác phẩm của đạo diễn Curry Barker, công chiếu toàn cầu từ ngày 15/5. Kể từ đó, phim liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng phòng vé, thu hơn 245 triệu USD tại Bắc Mỹ và 158 triệu USD ở thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên hơn 403 triệu USD , theo Box Office Mojo.

Thành tích này giúp Obsession vượt qua Enter the Dragon (Long tranh hổ đấu) của huyền thoại Lý Tiểu Long. Bộ phim võ thuật kinh điển có kinh phí 850.000 USD và từng đạt khoảng 400 triệu USD sau nhiều lần tái phát hành. Hiện tại, Obsession nằm trong nhóm những tác phẩm điện ảnh sinh lời cao nhất lịch sử.

Obsession hiện là bộ phim có tỷ lệ sinh lời lớn nhất nhì lịch sử. Ảnh: Variety.

Obsession kể về Bear (Michael Johnston), một chàng trai vụng về, thất bại trong tình yêu và đơn phương cô bạn thân Nikki (Inde Navarrette). Mọi chuyện nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi Bear sử dụng một cây liễu thần kỳ có thể ban điều ước để mong Nikki yêu mình hơn bất kỳ ai trên thế giới. Tuy nhiên, điều ước được diễn đạt thiếu cẩn trọng đã dẫn đến những hậu quả khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng.

Thành công của Obsession diễn ra cùng thời điểm với Backrooms, một dự án cũng thuộc thể loại kinh dị do đạo diễn 20 tuổi Kane Parsons thực hiện, chuyển thể từ loạt video nổi tiếng trên YouTube. Hai tác phẩm đã làm dấy lên cuộc thảo luận rộng rãi trong ngành điện ảnh về sự trỗi dậy của các nhà làm phim gen Z và khả năng kéo khán giả trẻ trở lại rạp chiếu.

Theo Michael Stasko, nhà làm phim kiêm giảng viên tại Đại học Windsor, một trong những yếu tố giúp Obsession thành công là kịch bản chặt chẽ, tiết tấu nhanh và giàu tính giải trí.

Obsession đã mang về hơn 400 triệu USD . Ảnh: Variety.

Ông cho rằng nhiều phim kinh dị thường dành quá nhiều thời lượng cho các nhân vật phụ hoặc những cảnh chỉ nhằm xây dựng bối cảnh. Trong khi đó, Obsession luôn để nhiều yếu tố diễn ra đồng thời: xây dựng thế giới qua các đoạn đối thoại thú vị, lồng ghép những màn hù dọa vào quá trình phát triển nhân vật và duy trì sự hấp dẫn về mặt hình ảnh.

Stasko cũng nhấn mạnh thành công của Curry Barker không phải hiện tượng "một đêm thành sao". Trước khi làm phim, Barker đã dành nhiều năm rèn luyện kỹ năng thông qua kênh YouTube cùng người bạn Cooper Tomlinson - cũng là diễn viên của Obsession. Kênh hiện có khoảng 1,5 triệu người đăng ký.